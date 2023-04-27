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非裔遊民 暴斃屋崙華埠街頭

記者劉先進／屋崙報導
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔遊民去世，屋崙警方正在現場調查。（受訪者供圖）
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔遊民去世，屋崙警方正在現場調查。（受訪者供圖）

26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔遊民死亡。屋崙警方正在調閱附近至少兩個攝像頭，查看監控錄像，調查死者去世原因。另外，一名15個月大的嬰兒，在24日晚返家途中在父母的車上被子彈擊中，幸無生命危險。

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林、社安隊隊長譚明（Raymon Tan）說，這名非裔遊民常在華埠活動，在10街夾Harrison街角落一間空置的餐廳門口睡覺，至少有一年半時間。此人疑似有精神疾病，時常在街道上手舞足蹈，大喊大叫，有暴力傾向，嚇壞不少行人。馬作林曾兩次阻止此人襲擊企圖。「他死的地方，並非在床鋪上，而是在街道邊，所以現在也不知道是正常死亡，還是被人襲擊。」

遊民死後，從早上7時許，一度有六輛警車趕到現場，拉起警戒線進行調查。

屋崙華促會（OCIC）社區大使拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）表示，警方在早上6時30分到7時30分就趕到現場，當時遊民已死亡。死亡地點距離他睡覺的地方有數尺距離，但也是他的活動範圍內。就他所知，事發的Harrison街至少有兩個攝像頭，警方正在試圖調閱監控錄像，查看遊民死前到底發生什麼事故。「社區大使平常早上經過時，這個死者有時會起床聊天，有時也在睡覺，大使就不會去打擾。」

屋崙最近一周治安惡化，有數人死亡。22日晚，有一個家庭連續兩次遭遇槍擊，女性受害者詹金斯（Rebecca Jenkins）和13歲的女兒Desiree在家庭暴力事件中被殺。一名到這個家庭過夜的兒童也在該住所被槍擊，後來被送往當地醫院治療，目前情況穩定。案件的嫌疑人被確認為屋崙的鮑威爾（Antonio Powell ），他因兩項謀殺罪和一項使用致命武器的攻擊罪被逮捕。

24日晚10時許，在屋崙7街，警方發現兩名遭受槍傷的成年受害者，一名受害者當場死亡，第二名情況雖然危急但穩定。

24日晚，有一家人開車回家，經過12街和15街時，聽到槍聲，於是在車內躲避。槍聲停止後，坐在後座車座上的嬰兒開始哭泣。父親把她從車座裡抱出來安慰，但沒有意識到她中槍。孩子哭個不停，父親才發現她被槍擊，急忙跑到附近的一個消防站求救。她被送入兒童醫院緊急手術室，腹部中彈。目前嬰兒情況穩定。

26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔...
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔遊民去世，屋崙警方正在現場調查。（受訪者供圖）
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔...
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔遊民去世，屋崙警方正在現場調查。（受訪者供圖）
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔...
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔遊民去世，屋崙警方正在現場調查。（受訪者供圖）

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