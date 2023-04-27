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拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

拖延入監服刑 Theranos執行長荷姆斯再提上訴

編譯吳日君／綜合報導
原定本周四向監獄報到，荷姆斯的律師採取法律手段，再提上訴。(美聯社)
原定本周四向監獄報到，荷姆斯的律師採取法律手段，再提上訴。(美聯社)

已失去聲譽的Theranos執行長荷姆斯(Elizabeth Holmes )原定27日開始她超過11年的監禁，但她採取與公司合夥人巴爾瓦尼(Ramesh Sunny Balwani)相似的拖延手段。荷姆斯的律師26日通知美國區域法官達維拉(Edward Davila)，她不會按時到監獄報到，因已於本月稍早針對判決提出上訴。按原來法庭命令，她應於4月27日開始服刑。

上訴於25日在第九巡迴上訴法院提出，自動推遲她入監報到日期，因為自從陪審團於2022年1月判定荷姆斯犯有四項詐欺與共謀罪名之後，她一直獲保釋。判決是在經過四個月審判後做出，她從一名矽谷新星變成一名涉嫌詐騙的欺詐者，追逐名利並欺詐投資人，導致使用Theranos具有缺陷血液檢測的患者，面臨健康風險。

荷姆斯的法律策略類似於巴爾瓦尼上個月避免3月16日監獄報到日期而採取行動。第九巡迴法院在他提出上訴的三周之後，駁回上訴，法官設定新入監報到日期為4月20日。現年57歲的巴爾瓦尼，在被判有12項詐欺與共謀罪後，目前在加州聖佩朵(San Pedro)聯邦監獄，需服刑近13年。

儘管荷姆斯與巴爾瓦尼分別接受審判，但他們被指控犯有本質上相同的罪刑，核心是將Theranos的血液檢測系統、虛稱為醫療保健領域的革命性突破，其公司在矽谷轟動一時，自投資人處籌集近十億元資金。

38歲的荷姆斯上次出庭約一個月前，當時她剛剛產下次子，並嘗試說服法官達維拉讓她在上訴期間維持自由。達維拉去年11月判決時、責罵荷姆斯背叛了矽谷創新歷史，並隨後拒絕保釋請求。達維拉曾建議將荷姆斯關押在德州布萊恩(Bryan)一間管理嚴密的監獄，但未公開透露她是否被分派到該機構服刑。

荷姆斯採取最新法律行動消息出現的同一日，曾參與該案定罪的聯邦檢察官之一恰克(Jeffrey Schenk)宣布將離開加州聖荷西的美國檢察官辦公室。他也曾在審判期間參與定罪巴爾瓦尼。恰克新職將是矽谷Jones Day律師事務所合夥人。

荷姆斯 矽谷 監獄

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