遏阻槍枝暴力 屋崙亞裔市長多管齊下

屋崙亞裔市長盛桃加入全美160多位市長的行列，呼籲國會就槍枝安全立法採取行動；她還希望多管齊下，遏制槍枝暴力。（記者劉先進／攝影）

槍枝暴力一直是屋崙 和全美社區面臨的挑戰。屋崙亞裔市長盛桃辦公室26日表示，她加入了160多位市長的行列，呼籲國會就槍枝安全立法採取行動。她還希望多管齊下，包括建立基於學校的暴力干預和預防團隊，遏止槍枝暴力。

盛桃26日聲明說，槍枝暴力是流行病，每天都在困擾美國，屋崙也不能倖免於這種悲慘的現實。其中受影響最大的是低收入和有色人種社區。「作為一個母親，我為每一個生命的喪失感到悲痛。無法想像，母親接到電話，得知孩子永遠不會回家了是甚麼感受。作為市長，我致力於與社區夥伴和機構合作，確保我們正在盡一切努力，使任何父母都不會接到這個電話。這項工作需要持續的、多管齊下的方法。」

屋崙市府正在採取直接行動來解決槍枝暴力問題，並與公共機構、社區和宗教組織合作。自疫情以來，與家庭有關的和人與人之間的槍枝暴力在增加。在2021到2023年的預算 中，屋崙對基於性別的暴力服務資金增加一倍。這些通過預防暴力部分配的資源，在2023到2024財政年度得到保障。市長辦公室正在啟動對停火戰略的全面審計。這是屋崙警局、暴力預防部、阿拉米達縣緩刑部、社區和宗教組織之間的合作。停火計畫審計將幫助確定減少幫派和團體暴力所需的改進，各界也正在積極爭取這方面資源。

屋崙暴力預防部門已投資200多萬，用於建立基於學校的暴力干預和預防團隊（VIP），其中包括暴力阻斷者、基於性別的暴力專家和生活教練。此外，屋崙將在6月促成一次學校社區安全峰會，使學校和社區領導人聚集在一起，加強對暴力預防的協調。

越來越多發生在屋崙的槍擊案和凶殺案，根源在城市以外的地區，如舊金山。屋崙正在與其他司法管轄區合作，創建一個區域性的方法來解決槍枝暴力。作為即將提出的預算提案一部分，盛桃將建議更好協調公共安全部門，包括消防局、警局和暴力預防局，並直接向市行政官辦公室報告。

住房、教育 和就業障礙等問題，是滋生暴力犯罪的主要原因。通過確保關鍵資源，市長辦公室正在支持加強青年職業技術教育中心，提供住房、綜合服務（健康、保健、社會、情感等）、多行業技術教育中心、體育計畫的空間、學生經營的咖啡館，以及為屋崙未完成學業的高中學生提供額外服務和支持。