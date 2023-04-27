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疫情後店面空蕩蕩…舊金山、沙加緬度市中心皆經濟衰退

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山和沙加緬度市中心目前都呈現經濟衰退的狀況。（Getty Images）
舊金山和沙加緬度市中心目前都呈現經濟衰退的狀況。（Getty Images）

舊金山努力避免因為上班族擁抱遠距工作方式可能出現的經濟「厄運循環」（doom loop）時，一些地區卻因此受益。其中一個地區離舊金山並不遠，那就是大沙加緬度地區。

從2020年4月到2022年7月，在加州成長最快的九個縣中，有六個位於沙加緬度縣附近，它們是阿馬多縣（Amador）、卡拉維拉斯縣（Calaveras）、聖荷昆縣（San Joaquin）、普萊賽縣（Placer）、宇洛縣（Yolo）和宇巴縣（Yuba）。人口普查數據顯示，從2017年到2021年搬入這些縣的人口中，約三分之一來自灣區。

沙加緬度市中心合作夥伴（Downtown Sacramento Partnership）經濟發展總監福特（Scott Ford）表示，大沙加緬度地區整體簡直像一個新興城市。

大沙加緬度地區正蓬勃發展，但市中心卻未復甦。（Getty Images）
大沙加緬度地區正蓬勃發展，但市中心卻未復甦。（Getty Images）

然而，沙加緬度市中心卻是另一回事。

儘管存在巨大的文化和經濟差異，沙加緬度市中心面臨著和舊金山市中心相同的挑戰。長期以來，兩者基本上都仰賴單一的經濟來源，沙加緬度是州政府，舊金山是科技業。在新冠疫情發生後，兩個市中心的辦公大樓和店面都變得空蕩蕩的。此外，兩者也都面對著日益嚴重的犯罪和遊民問題。

雖然如此，沙加緬度還是比舊金山多一點優勢。例如，沙加緬度稅收結構的波動性低於舊金山，部分原因是其最大「企業」是相對穩定的加州政府。沙加緬度下一個會計年度的預算尚未公布，但市長史坦柏格（Darrell Steinberg）預測，預算將保持平衡。然而，舊金山預測其下一個會計年度將出現2億9100萬元的赤字。

沙加緬度也不像舊金山有那麼多繁文縟節，在當地興建住房、開發大型計畫和做生意比較容易。沙加緬度去年被加州選為第一個「支持住房」（pro-housing）城市，因為當地採取了豁免可負擔住房費用、加快商業區建設、取消新住房停車要求、簡化附屬住宅單位（accessory-dwelling unit）審批等政策。

到目前為止，郊區一直是大沙加緬度地區發展最蓬勃的地方，相對較便宜的房價吸引了許多新住民前來。相比之下，灣區的郊區擴張無論是在環境或經濟上都不具有持續性，因為發展空間非常有限。

根據Placer.ai的數據，沙加緬度市中心的辦公室空置率今年第一季度為12.8%，高於上一季度的11.8%，但仍比舊金山的29.4%低得多。

不過，加州政府也清楚表示，沙加緬度市中心經濟不能只依賴上班族，必須結合美食、娛樂、體育、音樂和生活。

福特表示，沙加緬度不斷朝這個目標前進。在過去的18個月裡，市中心新開了四家飯店，最近也完成了市中心會議中心和表演藝術中心的大規模翻新和擴建，還有約2200個新住房單位正在興建中。

舊金山 加州 預算

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