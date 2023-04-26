Muni案嫌犯本傑明 另涉多宗仇亞攻擊
舊金山市交通局聯合警局25日在華埠白蘭站召開Muni安全媒體圓桌會議，會上公布涉嫌至少兩起Muni公交車歧視亞裔案件，及目前被指控仇恨犯罪等多項罪名的44歲嫌犯本傑明（Joseph Benjamin）被捕細節。由此發出信號，警告所有試圖在Muni犯罪的人。
市交通局局長譚林（Jeffrey Tumlin）說：「我今天在這裡明確表示，所有針對Muni的罪行都是不可接受的，同時我也在這裡傳達一個信息，任何在Muni上犯罪的人都會被抓獲。」
自20日舊金山地檢長謝安宜 （Brooke Jenkins）宣布指控本傑明四項毆打交通局員工或乘客，及三項侵犯個人公民權利的罪行之後，警方公開了另外幾宗懷疑同樣由本傑明犯下的襲擊案件細節。
警局華裔指揮官吳俊偉表示，在2月16日上午9時半左右，Divisadero街夾Geary 大道一輛行駛的Muni公交車上，本傑明對一名亞裔女乘客說出帶種族歧視色彩的語言，一名旁觀者介入並告訴男性嫌犯「停下來」。嫌犯則向這名旁觀者砸了一顆雞蛋，本傑明隨即下車並向公交車扔了至少一個雞蛋，之後步行逃離現場。隨後，各大媒體用事發時這班Muni公交車乘客拍攝的視頻，報導這起事件。
吳俊偉表示，在調查過程中本傑明被認為參與至少其他兩起襲擊事件；包括在2月13日上午10時17分左右，市北部分局（Northern Station）回應了一宗亞裔Muni公交車男司機遭襲擊的事件。亞裔司機告訴警方，他的乘客告訴他，有一名乘客（疑似為本傑明）向其中一名乘客一邊吐口水一邊用語言威脅。司機請嫌犯下車，嫌犯則用仇恨語言怒罵並向司機吐口水後逃離現場。
同月23日，警方的調查人員聯繫到一名亞裔女性受害者，她透過媒體觀看本傑明砸雞蛋的視頻後，認出本傑明也曾在2022年12月25日在一輛Muni公交車上，對她發出帶有種族和性別歧視的言論，並向她身上扔食物。
經過一系列調查後，4月14日田德隆分局（Tenderloin Station）的警員在Jones街500號街區巡邏時，認出本傑明並將他拘捕。本傑明現被控兩項針對交通局員工或乘客的毆打罪，以及兩項仇恨犯罪罪名 ，被關押在舊金山縣監獄。
吳俊偉感謝市交通局與警方的合作，「正如局長譚林所說，『任何在Muni上犯罪的人都會被抓獲』。你會被視頻拍攝並被警方逮捕。」
本傑明現已被捕，但該案調查仍在進行中，任何知情者請撥打舊金山警察局SFPD舉報電話1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭註明SFPD，可以保持匿名。
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