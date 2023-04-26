Muni案嫌犯本傑明 另涉多宗仇亞攻擊

市交通局聯合警局在華埠白蘭站召開Muni安全媒體圓桌會議。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市交通局聯合警局25日在華埠白蘭站召開Muni安全媒體圓桌會議，會上公布涉嫌至少兩起Muni公交車歧視亞裔 案件，及目前被指控仇恨犯罪等多項罪名的44歲嫌犯本傑明（Joseph Benjamin）被捕細節。由此發出信號，警告所有試圖在Muni犯罪的人。

市交通局局長譚林（Jeffrey Tumlin）說：「我今天在這裡明確表示，所有針對Muni的罪行都是不可接受的，同時我也在這裡傳達一個信息，任何在Muni上犯罪的人都會被抓獲。」

自20日舊金山地檢長謝安宜 （Brooke Jenkins）宣布指控本傑明四項毆打交通局員工或乘客，及三項侵犯個人公民權利的罪行之後，警方公開了另外幾宗懷疑同樣由本傑明犯下的襲擊案件細節。

華裔指揮官吳俊偉公開了另外兩宗懷疑同樣由本傑明犯下的襲擊案件細節。（記者張曼琳／攝影）

警局華裔指揮官吳俊偉表示，在2月16日上午9時半左右，Divisadero街夾Geary 大道一輛行駛的Muni公交車上，本傑明對一名亞裔女乘客說出帶種族歧視 色彩的語言，一名旁觀者介入並告訴男性嫌犯「停下來」。嫌犯則向這名旁觀者砸了一顆雞蛋，本傑明隨即下車並向公交車扔了至少一個雞蛋，之後步行逃離現場。隨後，各大媒體用事發時這班Muni公交車乘客拍攝的視頻，報導這起事件。

嫌犯本傑明2月16日上午被乘客拍到在歧視亞裔後，向其他乘客砸雞蛋。（NBC電視台畫面）

吳俊偉表示，在調查過程中本傑明被認為參與至少其他兩起襲擊事件；包括在2月13日上午10時17分左右，市北部分局（Northern Station）回應了一宗亞裔Muni公交車男司機遭襲擊的事件。亞裔司機告訴警方，他的乘客告訴他，有一名乘客（疑似為本傑明）向其中一名乘客一邊吐口水一邊用語言威脅。司機請嫌犯下車，嫌犯則用仇恨語言怒罵並向司機吐口水後逃離現場。

同月23日，警方的調查人員聯繫到一名亞裔女性受害者，她透過媒體觀看本傑明砸雞蛋的視頻後，認出本傑明也曾在2022年12月25日在一輛Muni公交車上，對她發出帶有種族和性別歧視的言論，並向她身上扔食物。

經過一系列調查後，4月14日田德隆分局（Tenderloin Station）的警員在Jones街500號街區巡邏時，認出本傑明並將他拘捕。本傑明現被控兩項針對交通局員工或乘客的毆打罪，以及兩項仇恨犯罪罪名 ，被關押在舊金山縣監獄。

吳俊偉感謝市交通局與警方的合作，「正如局長譚林所說，『任何在Muni上犯罪的人都會被抓獲』。你會被視頻拍攝並被警方逮捕。」

本傑明現已被捕，但該案調查仍在進行中，任何知情者請撥打舊金山警察局SFPD舉報電話1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭註明SFPD，可以保持匿名。