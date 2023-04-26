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北岸槍案1死4傷 金山警局：肇因搶劫 嫌犯已被拘留

記者李怡／舊金山報導
舊金山警察局稱，北岸區大規模槍擊案始於搶劫失誤。（SFPD)
舊金山警察局稱，北岸區大規模槍擊案始於搶劫失誤。（SFPD)

舊金山警察局25日發表書面聲明表示，23日發生在舊金山北岸區小義大利社區的大規模槍擊案件，是在搶劫過程中發生；目前嫌犯勒菲蒂（Lefiti）已被拘留，關押在舊金山縣監獄。

聲明指出，包括訊問證人等初步調查發現，這次槍擊起因是包括勒菲蒂在內的多名嫌犯（警方未透露姓名）試圖持槍搶劫受害者時發生爭執，導致受害者被擊中；警方表示，相信事件不是隨機發生。目前嫌犯勒菲蒂被捕，罪名包括殺人罪、殺人未遂罪、共謀搶劫未遂罪、被禁人員持有槍枝罪和幫派結盟罪。

舊金山警方表示，這起槍擊事件導致一人死亡、四人受傷。槍擊事件發生在晚上11時前，地點位於柏思域街（Broadway Street）和哥倫布街(Columbus Ave)交叉口附近；這一地點也是華埠與小義大利的交匯處，附近有多家中餐館，如明店及南京小館等，還有華裔長者聚居的北平園社區。

警方未透露死者更多信息。兩名重傷的受害者來自沙加緬度縣，均為24歲男性；還有一名來自阿拉米達縣的22歲男子和一名來自康曲柯士達縣的20歲女子，他們在警察到達之前被送往醫院，目前已脫離危險期。調查人員認為這是一起獨立事件，不是隨機槍擊案件。案件由舊金山警察局凶殺案偵探組調查。

選區包括北岸區在內的第三區市議員佩斯金(Aaron Peskin) 表示，對於一直平靜有序的北岸社區發生槍擊案件感到震驚。目前警方正在調查線索。相信隨著案件的調查進展，會有更多的信息公布。

警局表示，案件仍在調查中。任何有相關線索的人都可撥打 SFPD 24 小時提示熱線 1-415-575-4444 或發短信給TIP411並以SFPD開始，可以匿名舉報。案件號#230282983。

槍擊 舊金山 警察

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