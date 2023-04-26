金山交通局安全執法部門：與警方合作對Muni犯罪零容忍

交通局安全和執法部門負責人布魯斯（右）。（記者張曼琳／攝影）

在25日上午的Muni安全媒體圓桌會中，舊金山 交通局安全和執法部門負責人布魯斯（Kim Burrus）稱讚市交通局和警局之間的合作關係。她承諾令Muni乘客感到不安的案件已經結束，對其他犯罪案件也不會容忍。

布魯斯表示，所有的Muni車輛中至少有11個監控攝像頭，像是中央地鐵 線的華埠 白蘭站就有60至100個攝像機覆蓋。布魯斯還說：「我們有很多的工作小組在整個（監控）系統中工作，以協助我們的客戶和運營商，並支持乘客解決他們可能遇到的任何問題或疑慮。」

她還提及交通局在2022年投入的「Muni Safe」安全舉措，引入了一項新的報告功能，乘客現可通過交通局網站和311客戶服務來報告基於性別的騷擾。「實際上我們也引入防騷擾標誌，正在幕後做大量工作來增強我們的系統，以便能夠更有效地做出回應。」

另外，市交通局局長譚林表示，上網搜索「SFMTA crime data」即可獲取與Muni有關的犯罪數據。他認為「實際記錄的犯罪率處於或接近歷史低點；但與此同時，我們看到的是騷擾和其他不當行為的增加，其中很多並不總是被報告。」他呼籲乘客：「請在犯罪發生時報告」，並表示，就算事件沒有上升至犯罪級別，交通局也仍想去了解這一情況，以更好了分配資源。

美國大上海聯盟副會長唐勁輝為遊客指路。（記者張曼琳／攝影）

居住在舊金山的美國大上海聯盟副會長唐勁輝，現在每周都在華埠白蘭站做兩天義工， 每次五小時，擔任英語和國語嚮導，為遊客提供協助。唐勁輝向本報表示，他曾經兩次目睹過在站內有疑似精神失常的無家者大聲叫嚷的事件。但大多數情況下，白蘭站的治安情況都挺好，如有任何治安隱患出現，義工也會提供力所能及的協助。