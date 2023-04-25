聖荷西快建房加速 安置遊民結束流浪

馬漢（右四）表示，聖荷西有數千畝的土地被閒置，而在市中心有成百上千的人們無家可歸。（記者王子涵╱攝影）

聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）24日支持由加州 參議員貝克（Josh Becker）提出的SB 634提案。該法案將加快臨時、可移動房在閒置土地上的建設，以結束「無安置遊民 」（Unsheltered Homelessness）。馬漢表示，民眾已經無法等待漸進式政策緩解遊民危機了，政府的行動需要立竿見影。

過去的兩周，聖荷西接連有兩處臨時住房項目開工或投入使用。馬漢表示，聖荷西有數千畝的土地被閒置，而在市中心有成百上千的人們無家可歸，流浪於街頭。「SB 634法案能夠加快建設安全的庇護所，安置遊民到室內，結束流浪生活。」

在聖荷西建造永久性可負擔房的成本高達100萬元，且需要長達五年的時間建成，而快建房的優勢在於經濟成本低，且只需要一個小時便建完成。馬漢曾表示，要利用所有一切可能的方式，包括快建房、房車安全停靠計畫、酒店抵用券等方式，在年底前達成安置1000名遊民的目標。

今年聖荷西遊民人數是自2015年以來首次出現下降，馬漢指出，市府將繼續在公共土地或私人土地上尋找建造快建房的機會，為遊民提供穩定住房以及必要的資源和服務，幫助他們過渡到擁有永久性住房。

貝克表示，加州是全美遊民、無安置遊民比率最高的州，「這不是我們想要保持的紀錄。」貝克說，「法案的目標是在未來幾年幫助加州數萬人離開街道。」

DinityMoves創始人兼執行長亨克（Elizabeth Funk）表示，永久性住房依然是解決遊民問題的最終目標，但同時城市不能讓無家可歸的人繼續等待。「遊民問題是當下的危機，流浪得越久，對城市的危害就越大，遊民距離自給自足的生活就越來越遠。」亨克說，「當遊民住進室內，把手機充上電，洗完澡，他們才能有機會重新開始生活。」

SB 634法案是基於「機會住房」（Opportunity Housing）的概念，利用公共空間或私人空地建造可搬遷的住房，該模型已經應用於舊金山、聖地牙哥等地。法案將選擇使用期較短、生產用途有限的土地，使用預製或模組化建築材料，快速廉價地建造房屋。由於快建房不會對當地產生環境影響，所以可以豁免、簡化審批手續，舊金山的一處快建房項目在不到三周時間內就獲得了審批。