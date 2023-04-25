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又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

舊金山北岸槍擊案1死4傷 警局：非隨機作案

記者李怡╱舊金山報導
北岸槍擊案發生地點距華埠明店只有幾百公尺。（記者李怡╱攝影）
北岸槍擊案發生地點距華埠明店只有幾百公尺。（記者李怡╱攝影）

過去的這個周日（23日），舊金山北岸區小義大利社區發生一起槍擊案，造成一人死亡、四人受傷，案件細節警方正在調查中。24日（周一）據舊金山警察局發文回應稱，「案件並非隨機發生。」這是在4月一個月內，繼鮑勃．李（Bob Lee）被刺殺之後，又一起非隨機殺人案。

舊金山警方表示，目前正在調查23日晚上在舊金山北岸區發生的槍擊事件。這起槍擊事件導致一人死亡、四人受傷。槍擊事件發生在晚上11時前，地點位於柏思域街（Broadway Street）和在哥倫布街(Columbus Ave)交叉口附近。這一地點也是華埠與小義大利的交匯處，附近有多家中餐館如明店以及南京小館等，還有華裔長者聚居的北平園社區。

警方表示，他們到現場後發現一名23歲的男子身受槍傷，隨後被宣布當場死亡，另外四名受傷人員目前已脫離生命危險。警察局24日早晨表示，這不是一起隨機發生的槍擊事件。

其中兩名受重傷的受害者，均是來自沙加緬度縣的24歲男子，還有一名來自阿拉米達縣的22歲男子和一名來自康曲柯士達縣的20歲女子。他們在警察到達之前被送往醫院，已脫離生命危險。調查人員認為這是一起獨立事件，不是隨機槍擊案件，案件已交由舊金山警察局兇殺案偵探組調查。

選區包括北岸區在內的第三區市議員佩斯金(Aaron Peskin)表示，對於一直平靜有序的北岸社區發生槍擊案件感到震驚，目前警方正在調查案件。他說：「參與本起案件的沒有舊金山本地居民，且嫌犯與受害者之間彼此認識。」相信隨著案件的調查進展，會有更多的信息公布。

北岸區華裔社區居民趙勁表示，即使是故意謀殺案件，接連在一個月內發生兩起，也是讓人心裡很不安。且這次北岸區的案件與鮑勃．李（Bob Lee）被刺殺案件有很多相似之處，都是發生在富人區，且這兩個區都被認為是安全的社區，「接連發生讓人震驚的案件，不知道之間會不會有什麼關聯。是不是舊金山的警力配置已經全面影響了舊金山的社區？一波未平一波又起的安全事件，讓大家太沒有安全感了。」

早前在鮑勃．李案件發生後，該區市議員麥德誠回應表示，舊金山的犯罪數字並沒有飆升，警察局與地檢處的努力與合作，希望讓社區民眾感到安心；在更多案件細節浮出水面之前，希望民眾不要妄加猜測，「可以肯定的是舊金山警察局與地檢處會緊密配合，對每個罪犯都嚴懲不怠。」

北岸槍擊案發生地點距華埠長者社區只有幾個街區，平時都是較安全區域。（記者李怡╱攝...
北岸槍擊案發生地點距華埠長者社區只有幾個街區，平時都是較安全區域。（記者李怡╱攝影）

舊金山 槍擊 警察

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