教師擬罷工 屋崙學區籲州府阻止

屋崙學區試圖阻止可能造成學校停課的罷工， 指出行動不僅非法，並且因為罷工停課、將導致學生與家庭面臨重大困難。圖為學區學校上課情況。(取材自屋崙聯合學區官方臉書)

屋崙學區 領導人呼籲州府官員協助阻止教師罷工 威脅，指出行動不僅非法，並且罷工停課將導致學生與家庭面臨重大困難。罷工投票24日結束，學區教師工會預計25日晚間宣布結果。罷工行動最早可能於5月1日開始。

學區官員表示，他們已要求州府「公共員工關係委員會」(Public Employees Relations Board)宣告此時罷工並不合法，並發出禁令阻止罷工行動進行。

官員們日前在一封寫給社區的信中指出，根據加州法律，除非在非常少數有限情況之下，否則在談判期間，不允許公職人員罷工。屋崙聯合學區堅定相信，罷工行動的可行情況並不存在，也未遵循程序步驟。

屋崙聯合學區官員在提交文件內容指出，沒有任何具有說服力的利益，可證明侵犯學生憲法權力為正當，特別因為這次罷工行動是基於陳舊的指控傷害。

「屋崙教育協會」(Oakland Education Association)勞工領袖24日對禁令請求提出反對。工會辯稱，學區並未有誠意進行協商，其中包括屋崙聯合學區代表「沒有準備就出現在談判桌上，無法討論提案；提出無法被接受的建議，不可避免地惱怒工會談判成員，並且有礙談判」。

州府委員會具有約束力決定，可望在罷工行動之前提出。

屋崙學區持續在財務方面掙扎，並持續使用一次性疫情補助基金來平衡預算。這筆經費即將用罄，代表校委會必須設法，如何在未來沒有這筆額外現金的情況下支付帳單。負責監督學區預算的阿拉米達縣教育辦公室，質疑屋崙聯合學區能否在未來幾年平衡預算。

由於入學率持續下降、強制性養老金成本大幅增加，以及期望提供員工加薪，教委會表示，沒有足夠經費滿足所有需求。此外，學區仍處在財務監管之下，因為其於2003年面臨破產、積欠州貸款1億元。

屋崙學區校委會會長賀欽森(Mike Hutchinson)表示，學區持續與工會談判，期望能很快達成初步協議。工會領袖則指控學區沒有誠意進行談判，並且提出不公平的勞工行為舉報投訴，這可能導致工會跳過談判過程數個步驟，而進行罷工。