華童Jasper Wu屋崙高速路命案 彈殼來自幫派同一步槍

此前，因為擔心阿縣地檢長官善貞對犯罪軟弱，有大批民眾在10日聚會抗議，呼籲為Jasper Wu爭取正義，希望兇手和暴力罪犯被判最高刑期。 （記者劉先進╱攝影）

23個月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路被兩個敵對幫派槍戰中的流彈所殺。針對三名嫌犯的初步聆訊會24日舉行，作證的加州公路巡警（CHP）及檢察官 出示的證據透露，事發時，880公路北行路段，有人使用步槍（rifle）射擊，至少射出八顆子彈，彈殼遺落在高速路上。而Jasper乘坐車輛的在南向道上，一顆子彈迎面擊中擋風玻璃左側，Jasper頭部中槍，血流不止，但當時還有意識；Jasper被送到舊金山 加大賓尼歐夫兒童醫院搶救，不幸身亡。

不過，法庭現場並未透露Jasper是否被步槍子彈射中。公路巡警特別調查員菲利普斯（Brian Phillips）說，高速路找到的所有彈殼來自同一隻步槍。Jasper父母的代表律師、阿縣退休檢察官Norbert Chu對本報說，從已知的情況，射中車輛的子彈穿過前擋風玻璃（打中Jasper後），再射入將後擋風玻璃和側玻璃分開的車內小柱子上。警方後來挖出了彈殼，檢察官後續提交的證據，會顯示是否為步槍子彈。但他認為，殺人的子彈應來自步槍。綜合以上訊息可以得知，現場至少射出九顆子彈，其中一顆擊中Jasper釀成悲劇。

經過警方一年多的調查，涉案的三名嫌犯，29歲的聖巴布洛（San Pablo）居民傑克遜（Johnny Jackson）、22歲的舊金山居民格林（Trevor Green）以及24歲的委利賀（Vallejo）居民畢文斯（Ivory Bivins），三人被指控謀殺、向有人的車輛開槍以及持槍等重罪。根據法庭檔，畢文斯和格林還被指控共謀犯罪和街頭犯罪團夥共謀罪。

24日的聆訊會上，三個嫌犯中，只有傑克遜戴著口罩；三人幾乎一言不發，表情沉默。

公路巡警芬利（Lawrence-Christopher Finley）出庭作證。他和同伴一起到達高速路槍擊 現場的。檢察官麥圭內斯（Peter McGuiness）一一詢問，何時趕到現場，如何進行交通控制、救人等。

芬利告訴法官佩頓（Scott Payton），他趕到現場時，一路聽到有人尖叫，「他被槍殺了！我們需要幫助！」芬利拍攝的照片顯示，Jasper乘坐母親駕駛的白色雷克薩斯車，靠近駕駛位的左側擋風玻璃有一個明顯彈孔。槍擊發生時，Jasper坐在右側乘客位置上。Jasper頭部中槍後，血流不止，他看起來有些意識，警方當場進行了搶救。Norbert Chu對本報分析，懷疑子彈從左側玻璃斜著打入，擊中右側後排的Jasper。

11月6日下午2時30分，公路巡警調查員菲利普斯趕到現場調查、搜集證據。他拍攝的照片顯示，八顆子彈殼遺落在高速路上，警方分別做了標記。他表示，子彈都是在距離雷克薩斯被擊中附近的四分之一哩位置找到的。子彈均來自同一隻步槍。

佩頓還裁定，在康柯德Sunvalley購物中心發生的槍擊案的細節，可以在本案審判中使用。因為調查人員認為，兩個案件有關。

代表傑克遜的律師貝爾絲（Annie Beles）說，傑克遜是無辜的，是其他男子開的槍，「一個孩子的死亡是一個悲劇，但傑克遜沒有做任何事情導致這個孩子的死亡。」