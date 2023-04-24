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屋崙集會 支持阿拉米達縣地檢長官善貞

記者劉先進／屋崙報導
民眾23日在阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室門外舉行聚會，表達對她的支持。圖為官善貞在集會上致詞。（受訪者供圖）
民眾23日在阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室門外舉行聚會，表達對她的支持。圖為官善貞在集會上致詞。（受訪者供圖）

部分民眾23日在頗受爭議的阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室門外舉行聚會，表達對她的支持。

民權律師萊尼（Walter Riley），菲律賓社區領袖博肯斯多克（Norman Birkenstock），柏克萊租金委員會專員張峻奎（James Chang）等參與活動。

博肯斯多克說，支持官善貞，是因為支持社會正義和公共安全。過去一周，全國經歷三起悲劇，有人走進錯誤的公寓敲門中槍，有人停車在錯誤的車道，遭遇槍殺，還有人在深夜練習後坐錯了車被槍擊。「這種計算和事故之間的區別是什麼呢？正義和不公正之間的區別是什麼呢？」

官善貞說，希望進行多方面改革。首先，加強受害者服務。在阿縣只有40%的受害者得到他們有權得到的服務。第二，專注於重新調整和重建合作法庭，其中包括心理健康單位。地檢處開始討論基於績效的問責制。第三，加強社區對警員問責制，為公共問責部門配備更多的律師、律師助理和調查員，以調查在押死亡事件，並執行阿拉米達縣每個居民的憲法權利。

官善貞此前被部分社區人士批評對犯罪軟弱。有大批民眾10日還聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23月大的華裔男童Jasper Wu爭取正義，希望兇手和暴力罪犯收到最高刑期。加入所有量刑增強功能，對於屢次犯罪者，增加指控，並且執行三振出局法。

一批民眾23日在阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室門外舉行聚會，表達對她的支持。（受訪...
一批民眾23日在阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室門外舉行聚會，表達對她的支持。（受訪者供圖）

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