專家：今年加州降雪量 未創新紀錄 只能列第4高

專家觀察，今年加州積雪並未創下新紀錄。（Getty Images）

根據專家最新分析，加州 塞拉山積雪最深的年度應該是1983年，而非今年。今年冬季在連續17場大氣河流侵襲下，加州各地下雨降雪 頻頻。許多全國性報章新聞紛紛傳出「加州塞拉山積雪接近1952年紀錄」，或者「經過17場大氣河流之後，加州創下積雪新紀錄」。

就連加州州府官員也相信這種傳言。加州水資源廳經理古茲曼(Sean de Guzman)4月初表示，加州從1950年開始進行塞拉山積雪調查紀錄，今年降雪的情形，將使今年度塞拉山積雪創下新紀錄。古茲曼估計今年塞拉山積雪不是最高，就是第二高紀錄。

然而專家觀察，今年加州積雪並未創下新紀錄。氣象專家指出，積雪紀錄統計是根據所謂的「平常積雪量」(normal snowpack)，然而這種標準有所變動。

加州有關塞拉山積雪報導是根據「平常積雪量百分比」，然而專家指出，自從1950年開始，所謂「平常積雪量」已有所改變。最初平常積雪量出現於1952年，當時根據1946年以後數年的塞拉山積雪平均數值，而2023年的平常積雪量是根據1991年至2020年積雪平均數值。兩者有所出入。專家進一步指出，1991年至2020年間加州旱象頻繁，這段期間的所謂「平常積雪量」可能比不上從前。

即使根據平常積雪量百分比，2023年塞拉山積雪亦未創下新紀錄，根據報導，1983年塞拉山積雪量高達平常積雪量的231%。

另外1952年與1969年的塞拉山積雪量亦高達平常積雪量的231%。相對之下，如根據平常積雪量，今年加州積雪只能名列第四高。今年塞拉山積雪量為平常的222%。

古茲曼說，平常積雪量定義變動原因是因應氣候變遷 ，使用這種變動性根據，州府將可更精準評估塞拉山融雪何時可引發洪流。專家估計，未來幾個星期，塞拉山積雪將開始融化，可能會引發塞拉山南部地區洪患，目前州府各相關部門已積極部署因應措施。

然而由於積雪平常量定義改變，許多新聞媒體競相報導：「塞拉山積雪創下歷史新紀錄。」