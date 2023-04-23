我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

地球日 聖荷西40地點一起「清垃圾」

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西市4月22日世界地球日這天舉行一年一度的「偉大美國清理垃圾」活動，在全市40個地點清理垃圾、美化社區。（記者葛歆睿 / 攝影）
聖荷西市4月22日世界地球日這天舉行一年一度的「偉大美國清理垃圾」活動，在全市40個地點清理垃圾、美化社區。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西市在4月22日世界地球日這天舉行了一年一度的「偉大美國清理垃圾」活動。在全市40個地點，民選官員、市府員工、鄰里協會和居民一起清理垃圾、美化社區。市長馬漢（Matt Mahan）、第七區市議員段安（Bien Doan）當日上午來到桑蒂小學（Santee Elementary School），加入來自Catholic Charities、Educare California at Silicon Valley和附近社區的近百名義工活動。

馬漢宣布，截至地球日當天，已有1000名義工參加Inagur-Action，共清...
馬漢宣布，截至地球日當天，已有1000名義工參加Inagur-Action，共清理四萬磅垃圾。（記者葛歆睿 / 攝影）

馬漢致詞表示，活動的意義不僅是清理垃圾，更是展現對地球的尊重、作為公民的自豪感，並且提供與鄰里相識的機會。他說：「我們生活的世界，人人都很忙，壓力很大，總在滑手機，這讓我們有點疏離。有這樣的一個機會，去認識彼此、並肩工作，讓我們的城市成為一個更好的地方，在我看來十分特別。」

馬漢曾在就職典禮上提出「回歸基本」，其中一個重點就是清潔城市。他上任後發起了一個名為Inagur-Action的系列活動，每周六在聖荷西不同地區，與義工一起清理美化街道與公園。馬漢宣布，截至地球日當天，已有1000名義工參加了Inagur-Action，在全市清理了四萬磅垃圾，清除了無數塗鴉，並種了許多樹。他承諾將繼續下去，把它變成一項永久的固定活動。

市議員段安感謝馬漢美化聖荷西的決心。他說，今天來了這麼多義工，而且從小孩到上了年紀的長者都有，他感到難以置信也很欣慰，因為地球日活動，「不僅是為了今天，更是為了我們兒童的未來。」段安說：「我們只有一個地球，共同努力下，我們可以創造更多。」

段安說，從小孩到上了年紀的長者都來當義工，他相當欣慰。（記者葛歆睿 / 攝影）
段安說，從小孩到上了年紀的長者都來當義工，他相當欣慰。（記者葛歆睿 / 攝影）

威廉姆斯表示，希望透過#BSJProud傳達「不是我的垃圾，但聖荷西是我的城市、...
威廉姆斯表示，希望透過#BSJProud傳達「不是我的垃圾，但聖荷西是我的城市、我的家」這一概念。（記者葛歆睿 / 攝影）

當日市長和義工都身穿印有#BSJProud字樣的T恤或連帽衫。#BSJProud是聖市公園、娛樂和鄰里服務部 （PRNS）BeautifySJ計畫下的最新活動，鼓勵居民為清潔城市感到自豪。BeautifySJ部門經理威廉姆斯（Olympia Williams）表示，希望通過#BSJProud傳達「不是我的垃圾，但聖荷西是我的城市、我的家」這一概念。她呼籲更多居民加入#BSJProud，「我們有一百萬個居民，只要有一半的人願意每月貢獻一小時，力量將不可忽視」。

聖荷西 威廉 手機

上一則

加州禁天然氣卡關 已立法城市很為難

下一則

金山中華總商會春宴 慶農曆新年「花車巡遊」成功

延伸閱讀

聖荷西慶祝地球日 全市舉行40場清理垃圾活動

聖荷西慶祝地球日 全市舉行40場清理垃圾活動
聖荷西推小型自駕車連接機場、狄里登車站

聖荷西推小型自駕車連接機場、狄里登車站
職位空缺率太高…聖荷西市議會叫停鄰里委員會

職位空缺率太高…聖荷西市議會叫停鄰里委員會
火車奇幻之旅

火車奇幻之旅
海華玉山友誼盃壘球賽 邁入第33年 聖荷西開球

海華玉山友誼盃壘球賽 邁入第33年 聖荷西開球

熱門新聞

灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
4月17日晚巴洛阿圖Churchill Avenue鐵道路口發生Caltrain撞人事故，被撞者當場死亡，後經確認死者是史丹福大學物理博士生聖米格爾。（截取自谷歌地圖）

Caltrain火車撞人 史丹福大學博士生不幸身亡

2023-04-18 18:08
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

2023-04-18 13:45
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
Cash App創辦人鮑勃．李。（美聯社）

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2023-04-17 01:25
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友