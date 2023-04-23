打擊芬太尼販運 加州、金山4機構聯手滅毒

紐森指示加州公路巡警局、加州國民警衛隊、舊金山警察局(SFPD)、舊金山地方檢察官辦公室等多個機構合作，協助解決舊金山芬太尼危機。(圖取自舊金山警局官方臉書)

加州 州長紐森21日宣布，加州公路巡警局(CHP)、加州國民警衛隊(CalGuard)、舊金山 警察局(SFPD)、舊金山地方檢察官辦公室(SFDA)將共同建立新合作夥伴關係，協助舊金山市致力解決芬太尼危機。

紐森指出，四大機構將專注於「透過追究大規模販毒者責任」，以打擊芬太尼販運並中斷致命毒品 在城市供應。

他表示，舊金山的暴力犯罪率低於同等規模城市，例如傑克遜維爾(Jacksonville)與沃斯堡(Ford Worth)等城市，但仍需做更多工作，以解決公共安全問題，尤其是芬太尼危機。透過新合作夥伴關係，集結更多執法資源與人員來打擊與芬太尼危機有關犯罪，追究毒販責任，增加執法力以改善公共安全，加強大眾對舊金山的信心。

紐森指示加州公路巡警局與舊金山警局合作，透過技術援助、培訓，重點關注特定地區包括田德隆(Tenderloin)等地，打擊芬太尼危機。

舊金山警局長史考特(Bill Scott)表示，警局致力於逮捕與緝獲毒品，禁止販毒活動。然而，儘管警局與地方檢察官密切合作，但芬太尼危機仍導致數百起與藥物過量相關的死亡案例。

州長也指示加州國民警衛隊，提供因應芬太尼走私活動的人員與資源。警衛隊隊長畢佛斯(Matthew P. Beevers)表示，加州國民警衛隊支援多個機構特遣部隊，在全加州攔阻芬太尼毒品擴散，已見到重大成功，期望與舊金山合作夥伴共同努力，達到同等成效。

舊金山首席法醫最新報告顯示，舊金山今年1月與2月，共有超過130人死於藥物過量。去年初同期前兩個月，則有超過100人因服藥過量喪生。前年同期有135人。近三年的每一年，都有近650人死於藥物過量。若2023維持此速度，因藥物過量喪生人數，可能超過先前數字。

舊金山公共衛生部門表示，當局組成街頭小組，去年接獲超過2200通911電話，提供藥物過量、醫療、心理健康與藥物成癮相關治療服務。2021年，市長布里德因應田德隆地區的毒品危機，宣布進入為期三個月的緊急狀態，動用市府資源以打擊毒品交易。