我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

打擊芬太尼販運 加州、金山4機構聯手滅毒

編譯吳日君／灣區21日綜合報導
紐森指示加州公路巡警局、加州國民警衛隊、舊金山警察局(SFPD)、舊金山地方檢察官辦公室等多個機構合作，協助解決舊金山芬太尼危機。(圖取自舊金山警局官方臉書)
紐森指示加州公路巡警局、加州國民警衛隊、舊金山警察局(SFPD)、舊金山地方檢察官辦公室等多個機構合作，協助解決舊金山芬太尼危機。(圖取自舊金山警局官方臉書)

加州州長紐森21日宣布，加州公路巡警局(CHP)、加州國民警衛隊(CalGuard)、舊金山警察局(SFPD)、舊金山地方檢察官辦公室(SFDA)將共同建立新合作夥伴關係，協助舊金山市致力解決芬太尼危機。

紐森指出，四大機構將專注於「透過追究大規模販毒者責任」，以打擊芬太尼販運並中斷致命毒品在城市供應。

他表示，舊金山的暴力犯罪率低於同等規模城市，例如傑克遜維爾(Jacksonville)與沃斯堡(Ford Worth)等城市，但仍需做更多工作，以解決公共安全問題，尤其是芬太尼危機。透過新合作夥伴關係，集結更多執法資源與人員來打擊與芬太尼危機有關犯罪，追究毒販責任，增加執法力以改善公共安全，加強大眾對舊金山的信心。

紐森指示加州公路巡警局與舊金山警局合作，透過技術援助、培訓，重點關注特定地區包括田德隆(Tenderloin)等地，打擊芬太尼危機。

舊金山警局長史考特(Bill Scott)表示，警局致力於逮捕與緝獲毒品，禁止販毒活動。然而，儘管警局與地方檢察官密切合作，但芬太尼危機仍導致數百起與藥物過量相關的死亡案例。

州長也指示加州國民警衛隊，提供因應芬太尼走私活動的人員與資源。警衛隊隊長畢佛斯(Matthew P. Beevers)表示，加州國民警衛隊支援多個機構特遣部隊，在全加州攔阻芬太尼毒品擴散，已見到重大成功，期望與舊金山合作夥伴共同努力，達到同等成效。

舊金山首席法醫最新報告顯示，舊金山今年1月與2月，共有超過130人死於藥物過量。去年初同期前兩個月，則有超過100人因服藥過量喪生。前年同期有135人。近三年的每一年，都有近650人死於藥物過量。若2023維持此速度，因藥物過量喪生人數，可能超過先前數字。

舊金山公共衛生部門表示，當局組成街頭小組，去年接獲超過2200通911電話，提供藥物過量、醫療、心理健康與藥物成癮相關治療服務。2021年，市長布里德因應田德隆地區的毒品危機，宣布進入為期三個月的緊急狀態，動用市府資源以打擊毒品交易。

舊金山 加州 毒品

上一則

科奇拉音樂節 大麻充斥水超貴

下一則

加州禁天然氣卡關 已立法城市很為難

延伸閱讀

法院可要求精神病患治療 紐森新計畫 人權團體反對被駁回

法院可要求精神病患治療 紐森新計畫 人權團體反對被駁回
毒品危機 州長突擊視察金山田德隆區和南市場街區

毒品危機 州長突擊視察金山田德隆區和南市場街區
所得稅收入大減 加州預算赤字225億

所得稅收入大減 加州預算赤字225億
州府再控杭廷頓灘市:蓄意違背ADU法規

州府再控杭廷頓灘市:蓄意違背ADU法規
被起訴後首度受訪 川普：絕不退選、法庭員工為我掉淚

被起訴後首度受訪 川普：絕不退選、法庭員工為我掉淚

熱門新聞

灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
4月17日晚巴洛阿圖Churchill Avenue鐵道路口發生Caltrain撞人事故，被撞者當場死亡，後經確認死者是史丹福大學物理博士生聖米格爾。（截取自谷歌地圖）

Caltrain火車撞人 史丹福大學博士生不幸身亡

2023-04-18 18:08
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

2023-04-18 13:45
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
Cash App創辦人鮑勃．李。（美聯社）

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2023-04-17 01:25
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友