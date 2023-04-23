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金山中華總商會春宴 慶農曆新年「花車巡遊」成功

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山中華總商會邀請多位當地政要、社區領袖等共襄盛舉。（記者張曼琳／攝影）
舊金山中華總商會邀請多位當地政要、社區領袖等共襄盛舉。（記者張曼琳／攝影）

舊金山中華總商會21日晚舉行春宴，慶祝在今年2月4日舉行的2023年阿拉斯加航空公司冠名贊助的大型農曆新年花車巡遊的圓滿成功。花車巡遊的主辦方舊金山中華總商會向多個參與的團體頒獎，並邀請當地政要、社區領袖共襄盛舉。

本次慶祝春宴在華埠知名康年海鮮酒家舉行，出席政要包括舊金山市長布里德、中國駐舊金山副總領事潘慶江、前市長布朗、州參議員威善高、市議會主席佩斯金、警局局長史考特、地檢長謝安宜、縣警局長宮本、估值官郭華健、市財長何世豪等、警局副局長拉薩。

劉運方在致詞中向參與到花車巡遊所有組織、個人以及贊助商表示感激。（記者張曼琳／攝...
劉運方在致詞中向參與到花車巡遊所有組織、個人以及贊助商表示感激。（記者張曼琳／攝影）

中華總商會會長劉運方在致詞中向參與花車巡遊的所有組織、個人以及贊助商表示感激。他指出，農曆新年花車巡遊為華埠最大型的文化活動，也成了華埠經濟的驅動力。他說，儘管今年的巡遊遇到雨天，但還是成為「自2009年以來最好的一次。」獲得商戶的積極反饋。

劉運方表示，現在已經開始思考下一年花車巡遊和農曆新年慶祝該如何舉行。他提議，同市府、交通局、巨人棒球隊、金州勇士隊合作，推出優惠政策，讓球賽觀眾可以先來華埠停車、吃飯和消費之後再乘坐Muni去球場看比賽，以促進華埠經濟。

市長布里德大力讚揚了今年的花車巡遊。（記者張曼琳／攝影）
市長布里德大力讚揚了今年的花車巡遊。（記者張曼琳／攝影）

市長布里德大力讚揚今年的花車巡遊，她表示，大雨沒有阻擋觀眾和參與者的熱情，孩子在雨中表演和遊行以及現場樂隊演奏，即便是傾盆大雨，「臉上仍然保持著微笑。」她說：「這次遊行成為我們城市最好的遊行，感謝你們的工作和宣傳，感謝你們年復一年地出現並成為慶祝活動的一部分。」她讚賞中華總商會和會長劉運方做出的工作，希望中華總商會將繼續下去，「這就是中華總商會自1950年代以來所做的，並將在未來幾十年繼續做下去。」

中國駐舊金山副總領事潘慶江、前市長布朗等一眾官員均在晚宴中分別致詞。潘慶江讚揚市長布里德和中華總商會的成就，布朗對商會的成就表示驕傲。選區包括華埠的市議會主席佩斯金，特別提及曾長期擔任中華總商會顧問的已故社區領袖白蘭，認為如果白蘭能見到當晚的盛會一定十分高興。

該市民選官員在場致詞。（記者張曼琳／攝影）
該市民選官員在場致詞。（記者張曼琳／攝影）

現場嘉賓為獲獎的兒童巡遊方隊頒獎。（記者張曼琳／攝影）
現場嘉賓為獲獎的兒童巡遊方隊頒獎。（記者張曼琳／攝影）

華埠 舊金山 遊行

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