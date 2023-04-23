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房屋爆炸、倒塌 太浩湖70年來最慘冬季

編譯廖宜怡／綜合報導
太浩湖地區經歷70年多來最可怕的冬季，許多房屋的屋頂被厚重的積雪壓到扭曲變形。（電視新聞截圖）
太浩湖地區經歷70年多來最可怕的冬季，許多房屋的屋頂被厚重的積雪壓到扭曲變形。（電視新聞截圖）

南太浩湖（South Lake Tahoe）3月一個下午傳出一聲巨響，居民以為是小鎮上方滑雪場傳出的聲音，結果是當地街上一棟房屋的爆炸聲。由於強烈的冬季風暴將這棟無人居住的房屋深深埋入積雪中，在結冰融化、數周內又重新結冰的情況下，造成房屋一條瓦斯管破裂，引起爆炸。

在剛過去的這個冬季裡，南太浩湖地區降下超過50呎雪，將這座人口2萬1000人的小鎮完全包覆住，造成兩棟房屋爆炸、10棟建築物倒塌、數不清的居民因為住處受到破壞無家可歸，破損的路牌、坑坑窪窪的街道、被白雪掩埋的汽車到處可見，即使是在這個地區居住了幾十年的居民，也對過去五個月的反常天候感到驚訝。

度假、短租屋多 難及時清雪

屋頂被厚重的雪壓到坍塌，在南太浩湖前所未見。在當地積雪超過3呎時，官員曾建議人們清理屋頂，但鎮上有許多空置、無人看管的度假屋和短租屋，許多這些房屋的木板陽台和屋頂都被雪壓到凹陷扭曲。最嚴重的一個例子是，一家海灘清理公司的倉庫在積雪重壓下變成了一塊薄餅，所幸當時沒有任何人在裡面。

消防局發言人特納（Michelle Turner）表示，當地已發生十起房屋屋頂坍塌和多起瓦斯洩漏事故，還有其他15到20座建築物和一間空置的Kmart店面被貼上紅色的危樓標籤。這是太浩湖地區70多年來最可怕的冬季，造成的嚴重損失至今還在清算中。

太浩湖地區這個冬季許多房屋都被埋入厚厚的雪中。（Getty Images）
太浩湖地區這個冬季許多房屋都被埋入厚厚的雪中。（Getty Images）

消防局人員表示，雖然有些人因為試圖清除結冰和積雪受傷住院，但幸運的是，當地至今還未發生與天氣有關的死亡事件。

由於積雪過多，原本簡單的日常差事，例如送子女上學或去超市購物，都變得令人筋疲力竭，甚至是冒險。停車場四面都是高高堆起的雪牆，阻擋了駕駛人的視線，十分危險。此外，許多居民對被困在家中感到焦慮、不知所措，甚至有憂鬱的傾向。

因為積雪問題嚴重，居民清除積雪的需求非常大，以至於有不肖剷雪公司哄抬價格。根據報導，有一家公司對顧客清理屋頂積雪的報價高達2萬元。

天氣轉暖 融化雪水恐淹沒公路

在4月天氣轉暖後，當局開始擔心另一個危險：大量融化的雪水。

消防局大隊長喬治（Kim George）表示，到目前為止還沒有任何洪水問題，但流入太浩湖的楚魯克河（Truckee River）的水位已漲得很高，有可能滿出河岸淹沒50號公路。

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