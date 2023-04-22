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舊金山華人商戶：見社區大使巡邏 感到安心

記者張曼琳／舊金山報導
布里德走訪了知名林和順燒臘麵家。（記者張曼琳／攝影）
布里德走訪了知名林和順燒臘麵家。（記者張曼琳／攝影）

舊金山市長布里德21日下午與市議員殷嘉立沿街走訪了Irving街多個商戶，並在現場宣布擴充警局社區大使計畫，多個商戶讚賞布里德的治安行動，表示每次在街上見到熟悉的社區大使巡邏，便會「感到安心」。

布里德（中）同剛剛接手新世界超級市場家族企業的少東主（左一）見面。（記者張曼琳／...
布里德（中）同剛剛接手新世界超級市場家族企業的少東主（左一）見面。（記者張曼琳／攝影）

布里德先與剛接手新世界超級市場家族企業的少東主見面，並透露她自己經常在休息時間到附近的海灘散步，之後再返回到市場購物，因此她對超市和附近街區有特別的情感和回憶。布里德很開心聽聞少東主接下了家族生意。

參茸行女東主鄭春娟（右一）同布里德（中）和殷嘉立（左）合影留念。（記者張曼琳／攝...
參茸行女東主鄭春娟（右一）同布里德（中）和殷嘉立（左）合影留念。（記者張曼琳／攝影）

之後，布里德走訪了隔壁的參茸行，女東主鄭春娟熱情迎接。她向布里德表示，在Irving街已開店21年，生意好的時候可以從早上9時開門，一直營業到晚上7時，但近幾年來生意受到疫情和安全不佳影響，顧客都不敢來此購物，生意影響很大。

鄭春娟表示，她曾親眼目睹客人在店門口停車遭爆竊，甚至有顧客將寵物狗拴在門口被偷走，顧客因愛犬被偷，在店裡大哭。鄭春娟很高興舊金山推出警局社區大使計畫，希望可以提升社區治安。她也向媒體透露，之前已見到社區大使在固定時間巡邏，並會和她打招呼，詢問她是否遇到問題。鄭春娟說，此舉令她「感到安心。」

布里德表示，已將公共治安放在政策的第一順位。殷嘉立也說，如果遇到問題可聯絡他的辦公室。

之後，布里德還走訪了知名的林和順燒臘麵家、泰國餐廳等多間商戶。

部分新增社區大使將固定在外日落區（Outer Sunset）的商業街、Irving、Noriega和Taraval街巡邏。外日落區社區大使隊長電話為415-635-6237。如有需要，居民可致電SF311，請求「社區大使安全護送（Ambassador Safety Escort ）」服務。

如欲了解更多關於社區大使的資訊，可上網sf.gov/communityambassadors，或撥打電話415-581-2360，以及電郵[email protected]

舊金山 疫情 泰國

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