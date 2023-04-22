金山維安 市長布里德：加派25名警局社區大使

市長布里德（右二）、第四區市議員殷嘉立（左一）、警局局長史考特（左二）在Irving街新世界超級市場門前召開記者會。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）、第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）、警局局長史考特（Bill Scout）、警局Taraval分區隊長易文耀 （Robert Yick）以及多位社區大使和商戶代表等，21日下午在日落區華人集中的Irving街走訪商戶。布里德在現場宣布，現已增派25名警局社區大使（SFPD Community Ambassadors），作為增強公共安全和對警務替代措施投資的一部分，目前全市已雇用74名社區大使。

市長布里德走訪商戶，宣布擴充舊金山社區大使計畫。（記者張曼琳／攝影）

舊金山警局社區大使部分由退休 警員擔任，他們將隨身攜帶和警局聯絡的對講機，以應對緊急情況和正在發生的犯罪。布里德說：「我們社區的公共安全意味著，警察 和大使共同努力支持居民和商戶，這些退休警員有著辨別危機、呼叫回應的知識和經驗，這也讓警方有更多時間接聽他們需要接聽的電話，並專注於調查和破壞犯罪。」

市長布里德（右）與多位社區大使交談。（記者張曼琳／攝影）

以提升公共治安作為首要政綱的市議員殷嘉立表示：「我上任市議員的第一個行動，就是想辦法將退休警官帶到日落區。 」他指出，長期以來日落區居民們一直要求，希望社區能有更多的警察，提升警察的能見度和安全保障。殷嘉立認為，這些退休警官的出現，將在社區中受到廣泛歡迎。「在我們努力招募和雇用足夠的新警官來解決嚴重的警察人員短缺問題時，大使將幫助填補（人員短缺的）空白。」

市長辦公室的一份聲明中指出，此次增派25名警局社區大使，將該大使計畫規模擴大了50%，提供了更多社區覆蓋範圍。大多數新部署的大使已被分配到外日落區（Outer Sunset）、Hayes Valley區，其餘的將補充到Castro、Fillmore 和West Portal社區，以及舊金山著名景點漁人碼頭。

舊金山警局之前一直處於招聘凍結狀態，導致新大使招聘和部署被推遲，但隨著最近布里德批准的警察補充預算，警局招聘凍結被解除，使得警察局能夠完成新增大使的招聘，並為警員的加班費用提供資金，維持和提供公共安全服務。

史考特局長在場表示，社區大使計畫是一個很好的例子，「說明我們聽取社區意見並與布里德合作，實施創新，採行非傳統的警務解決方案和戰略，可以達到加強舊金山的安全並減少社區危害的目標。」他說，目前除舊金山市社區大使74名，舊金山國際機場還有20名。

每位社區大使每周工作兩日，除了在華埠和聯合廣場一周7日均有大使巡邏外，其他區域大使巡邏時間為周三到周日。