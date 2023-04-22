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兒少死亡率攀升 專家：控槍不改革 孩童成年機率降

記者葛歆睿／聖荷西報導
伍爾警告，當1至19歲年齡組全因死亡率上升時，意味著現在年輕人活到20歲的概率在下降。（記者葛歆睿／翻攝）
伍爾警告，當1至19歲年齡組全因死亡率上升時，意味著現在年輕人活到20歲的概率在下降。（記者葛歆睿／翻攝）

過去幾年，美國兒童和青少年死亡率一直在攀升，槍枝起了不容忽視的作用。2021年11月6日年僅23個月的華裔兒童Jasper Wu在屋崙880高速公路一輛行駛的汽車內遭流彈擊中，不幸身亡；本月8日，5歲女童埃利亞納（Eliyanah Crisostomo）同樣在880高速公路上命喪流彈。今年至今為止，全國已發生42起校園槍擊事件，造成17死32傷，即便如此，在擁槍派重重阻撓下，控槍改革難以推進。

「少數族裔媒體服務」4月21日舉行一場主題為「為什麼越來越多的美國兒童正在死亡」的線上記者會。與會的四位專家和控槍活動家，分享了關於兒童和青少年死亡率的數據研究，探討解決槍枝暴力的可行方法。

弗吉尼亞聯邦大學醫學院家庭醫學和人口健康教授伍爾（Steven Wool）表示，兒童死亡率在2019至2020年間上升10.7%，2020至2021年間上升了8.3%，是幾十年來的最大增幅。未成年人死亡的主要原因包括自殺、他殺、吸毒過量和車禍。2019到2021年，1歲到19歲死於凶殺案的人增加39%，死於藥物過量的人增加114%，死於車禍的人增加16%，而死於槍支的人增加41%。

伍爾警告，當1至19歲年齡組全因死亡率上升時，意味著現在年輕人活到20歲的機率在下降。「所以我們的孩子長大成人的機率較小。」

帕克指出，在2019-2021年期間，美國的槍擊死亡人數總體增加了23%。在兒童...
帕克指出，在2019-2021年期間，美國的槍擊死亡人數總體增加了23%。在兒童和青少年中，他殺是最常見的槍殺類型。（記者葛歆睿／翻攝）

皮尤（PEW）研究中心社會和人口趨勢總監帕克（Kim Parker）指出，2019至2021年期間，美國槍擊死亡人數總體增加了23%。兒童和青少年中，他殺是最常見的槍殺類型。2021年因槍枝死亡的兒童和青少年60%是他殺，而32%是自殺。非裔兒童和青少年死於槍枝相關傷害的可能性，比白人、西班牙裔和亞裔要大得多。此外，死亡類型也存在種族差異。2021年，非裔未成年大多數死於他殺，白人則更多死於自殺。

桑普森認為，問題的根源在於這些槍到底從哪裡來。（記者葛歆睿／翻攝）
桑普森認為，問題的根源在於這些槍到底從哪裡來。（記者葛歆睿／翻攝）

桑普森（Kelly Sampson）則認為，問題的根源在於，這些槍到底從哪裡來的。桑普森是關注槍枝暴力問題的非營利組織Brady United的高級法律顧問兼種族正義總監。她指出，每次提到槍枝管制，都將重點放在購買者身上，但沒有人關注上游的製造商、分銷商。她引述美國酒精菸草及火器管理局（ATF）的數據指出，只是一小部分經銷商出售了大約90%的被用來犯罪的槍枝。

她說，如果能對一小部分有問題的經銷商進行監管，將有助於防止槍枝被用於犯罪，但由於各種因素，監管效率低下，違規經銷商能夠設法逃避關店、執照吊銷，或者重新換個名稱再開新店。

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