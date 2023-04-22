劫車及武裝搶劫增 屋崙警籲鎖好車門、關緊車窗

屋崙警方日前發布劫車及武裝搶劫警告，提醒民眾鎖好車門，搖緊車窗。（取自屋崙警局官網）

屋崙警察 局（Oakland Police Department）本周三（19日）提請公眾注意，整個城市在不同時間段裡發生的武裝搶劫及劫車事件數量，近來在不斷增加。

警方特別提醒民眾近期的搶劫事件中嫌犯使用的新招術。如一些犯罪嫌疑人會利用他們的車輛，通過故意造成交通碰撞，或者採用阻擋受害者的車輛的方法，來鎖定搶劫目標。該提示表示，持槍的疑犯然在將受害人困住之後，便開始搶劫受害者的隨身財物，有時還搶劫他們的車輛。

警方提供了一些方法，幫助民眾減少成為此類犯罪受害者的風險，例如：

．在駕駛過程中保持警惕，注意周圍環境，並立即報告任何可疑的活動；

．始終保持車門上鎖，開車時將車窗搖起來，將門鎖好，特別是在高風險地區；

．如果你遇到車輛碰撞，並認為自己可能處於危險之中，請立即報警；

．如果你被人跟蹤或認為自己處於危險之中，請將車開到警察局或光線充足、人口密集的地方，然後報警；

．不要被你的電子設備分散注意力；

．謹慎放置你的財物，這包括錢包、手機 、珠寶和其他貴重物品。

警方敦促任何曾經是受害者的人，或者有關於這些暴力犯罪 可疑嫌犯信息的人，撥打電話510-238-3326與警員聯絡。