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勇士宰國王扳回一局 柯瑞：減少失誤是關鍵

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞得分後怒吼。（記者劉先進／攝影）
柯瑞得分後怒吼。（記者劉先進／攝影）

季後賽首輪大比分落後、格林被禁賽的衛冕冠軍金州勇士，20日晚在背水一戰中，依靠摧枯拉朽的進攻，以114比97擊潰沙加緬度國王，將首輪比數追到1比2。柯瑞三分12中6砍下36分6籃板3助攻，維金斯20分。柯瑞賽後接受本報提問時表示，減少失誤，讓球隊控制勢頭，這對球隊來說是一個很好的教訓。

柯瑞三分12中6砍下36分6籃板3助攻2抄截1蓋帽的全面數據。（記者劉先進／攝影...
柯瑞三分12中6砍下36分6籃板3助攻2抄截1蓋帽的全面數據。（記者劉先進／攝影）

柯瑞三分12中6砍下36分6籃板3助攻2抄截1蓋帽的全面數據。（記者劉先進／攝影...
柯瑞三分12中6砍下36分6籃板3助攻2抄截1蓋帽的全面數據。（記者劉先進／攝影）

勇士本場加強防守強度，關鍵策略是內線堆人，快手搶斷。勇士首節開始就連續抄截，打快攻。國王球員在內線要麼被劫球，要麼面臨數人包夾，吃到火鍋。在進攻端，除了防守反擊快攻外，勇士三軍用命，狂搶籃板，魯尼一人就有20個籃板，全隊進攻籃板18個，搶到籃板後再助攻投射，二次進攻得分24分。勇士全隊12個抄截，助攻31次，比國王多出10個。柯瑞幾乎全方位發威，不僅有三分，面對貼防，或突破，或拋射，砍下36分3助攻2抄截1蓋帽的全面數據。勇士五人上雙，湯普森13分，波爾16分，替補穆迪（Moses Moody）13分，庫明加6分。國王的福克斯（De’Aaron Fox）22中9得到26分，射手蒙特（Malik Monk）9中1只有4分。

勇士第二場22次失誤，本場只有11個。柯瑞賽後接受本報提問時說，在前兩場比賽中，即使有20多次失誤，球隊也有機會獲勝。「我們比國王多投了8次籃，多搶了5個進攻籃板。減少失誤，讓我們控制勢頭。無論投籃是否命中，你總是有防守安排，不會讓他們輕鬆得分，因為他們速度非常快，有運動能力，這給了他們進攻動力。」

柯瑞表示，這對球隊來說是一個很好的教訓，「讓我們知道如何控制每一次進攻回合，創造空間和空位。有更多的進攻回合，考慮到我們的進攻能力有多強，這對球隊來說是一件好事。」

庫明加比賽中試圖扣籃。（記者劉先進／攝影）
庫明加比賽中試圖扣籃。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 季後賽

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