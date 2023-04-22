屋崙華埠又傳持槍搶劫？東灣僑領：假的，舊視頻社媒瘋傳

台山同鄉會華埠社安隊20日特地到謠傳搶劫的地點拍照，希望平息市民擔憂。（受訪者供圖）

東灣台山同鄉會華埠 社安隊負責人馬作林20日說，從19日起，本地多個華人微信 群傳播一條近兩年前的搶劫視頻，鬧得人心惶惶，有人擔心華埠治安又惡化了，造成非常惡劣的影響。至今他已接到近50個電話，詢問治安情況。甚至有紐約僑團致電詢問。他希望透過本報澄清，自從3月23日凌晨華埠8家商戶被偷後，警方加強步行和車輛巡邏，社安隊也延長巡邏時間，屋崙 治安並未惡化，相對較為平穩。

2021年8月7日，華埠發生持槍搶劫後，警方到場調查。（記者劉先進／攝影）

2021年8月7日下午近2時，屋崙華埠8街發生一起搶劫傷人事件。兩個蒙面劫匪搶奪亞裔女性的手提包。27歲的華裔青年小李勇敢站出來阻止，卻被劫匪連開兩槍擊中，好在他沒有生命危險，最終平安恢復。事件震驚社區，也有不少市民當時用手機拍攝了案發情況。

馬作林表示，他在19日就注意到，一段小李被搶救的視頻，又在華埠等多個區域的微信群傳播。從19日到20日，不斷有人電話他，詢問治安情況，擔心有罪案發生，紐約僑社也來電表示關心。他不厭其煩的解釋這並非最近罪案，忙得暈頭轉向。「這樣不負責任的傳播過時、不實的視頻，搞得屋崙滿城風雨。」

馬作林說，上個月華埠發生商戶被偷後，警方就加強了巡邏。19日，就有8輛警車穿梭於華埠，社安隊也延長巡邏時間，本來時間是早上10時到下午2時，一直延長到下午4時30分。最近治安情況良好，並無大型罪案發生，希望市民不要以訛傳訛。

8街華埠商戶李希原對本報表示，20日他還特地趕到社安隊辦公室詢問罪案情況，「最近治安明顯好轉，不知有人為何傳播過時的視頻？」

2021年8月7日，華埠發生持槍搶劫後，警方到場調查。（記者劉先進／攝影）

市長盛桃和主管屋崙華埠的第一區大隊長伯奇（Clay Burch）都曾對本報表示，華埠罪案明顯下降。伯奇與華埠商戶見面時說，2020年，華埠有盜竊35起，2022年31起。2020年華埠有報告的搶劫97起，2021年，當警局增強華埠步行警力安排時，減少到60起，去年減少到34起。今年目前有9起搶劫，平均來看是持平的。他說，透過加班等形式，警方在華埠安排了12個警員，並有專職巡警Tony Chang，是屋崙所有社區中最多的。