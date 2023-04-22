安蒂奧克警局爆種族歧視 非裔市長震怒

安蒂奧克市長對警員種族歧視言論，表示憤怒。（ABC 7電視截圖）

東灣安蒂奧克（Antioch）警局警員被曝出發表種族歧視 、恐同等不良言論，十幾名警員牽扯其中。該市非裔 市長及社區表示震怒，質疑警局在日常執法中是否存在同樣的歧視做法。

被曝光的是一段私人聊天群組中的對話，其中不僅出現歧視非裔的詞語，一名警員更揚言要將其活埋在自家後院中。

「他們看起來長得都一樣。」「我感覺我在動物園 ，我討厭這些白癡。」對話中還顯示警員有暴力執法的嫌疑，包括腳踢非裔嫌疑人的頭部等。

該醜聞是2019年聯邦調查局（FBI）與康曲柯士達縣地檢處聯合調查的重點。日前，聊天內容首次出現在由康曲柯士達縣地檢處高級調查員沃倫斯（Larry Wallace）的調查報告上。

調查報告涉及17名安蒂奧克警局成員，約占總警員人數的四分之一。

12日，涉事的17名警員被強迫行政休假，部分警員選擇辭職，其他警員被調至非外勤崗位。

14日，第二部分長約14頁的報告被公佈，證據顯示該警局成員頻繁使用種族歧視話語，並表達期望用暴力行為讓非裔嫌疑人屈服。

2021年3月，在一次抓捕行動中，22歲警員隆博格（Rombough）給警探格博（Robert Gerber）發短信稱：「兄弟，我迫不及待想把他們幹掉。」隆博格指在行動中使用非致命橡膠子彈。

安蒂奧克非裔市長索普（Lamar Thorpe）召集市議會特別會議討論此事，期間爆發激烈的爭論，索普與一名市民爆發口角。該白人市民要求市長也要接受調查。市長說：「我厭惡，並且也厭倦了被這些人攻擊，我為社區中發生的種族歧視感到抱歉。」「你們才是問題的根源，你們才是。」

市長甚至一度要求市民去外面打架解決，在平復心情後才返回會議中。

公辯官麥克丹尼爾（Ellen McDonnell）指出，在警局99名宣誓警員中，至少有44名發表了類似不良言論，其中16名是警局的領導層。「這樣的文化已經深植在警局當中，並且有領導層的默許。」麥克丹尼爾說。

麥克丹尼爾已經向縣地檢長貝克頓（Diana Becton）寫信，要求撤銷所有由安蒂奧克警局提交的案件，並立即釋放相關被關押人。

聯邦調查局將繼續調查安蒂奧克警局。已完成的調查顯示，警員不僅僅涉及侵犯公民權利，更有販賣可卡因、類固醇違禁藥品、過度使用武力、接受賄賂等。