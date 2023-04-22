聖荷西推小型自駕車連接機場、狄里登車站

根據Glydways的方案，狄里登車站和聖荷西峰田國際機場之間將建設專用道路，使用小型自動駕駛車輛，預計每小時每個方向載客2000多人。（記者葛歆睿／截屏）

聖荷西 市決定推進一項創新交通解決方案，使用小型自動駕駛車輛，連接市內最大的交通樞紐狄里登車站（Diridon Station）和聖荷西峰田國際機場 （San Jose Mintel International Airport，SJC）。聖荷西市議會日昨投票 接受了工作人員的建議，與以Plenary Americas為首、多家公司組成的「聖荷西連結夥伴」（San Jose Connection Partners）簽訂開發前協議。

市府工作人員18日表示，這一建議遵循了相關程序，並於去年5月至11月公開競標。聖荷西連結夥伴的選擇是基於團隊、創新且深思熟慮的解決方案、以及具有競爭力的成本。

聖荷西連結夥伴成員包括主要開發商和股權提供者Plenary Americas、交通技術供應商Glydways、首席設計和施工承包商Webcor/Obayashi、首席設計師HNTB、運營和維護供應商ACI。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，未來幾十年，狄里登車站有望成為西海岸最重要的鐵路和公路交通樞紐。將狄里登車站與每年服務超過1100萬人次的峰田國際機場連接起來，很有意義。「我希望公私合作使我們能夠以經濟高效的方式為乘客和納稅人提供兩地的無縫連接。」

市交通局長里斯托（John Ristow）表示，聖市正在努力為人們提供更多無車出行選擇。這些選擇比自己開車更安全、更清潔、更愉快，且不會造成交通擁堵。「我們希望這個項目成為解決未來交通方案的典範，可以在整個聖荷西迅速擴展。」

聖荷西航空總監愛肯特（John Aitken）表示，聖荷西峰田國際機場正處於積極的增長勢頭。新機場品牌總結了旅客對SJC的期望：簡單飛行（Fly Simple）。他相信，航站樓的新中轉連接將為乘客提供另一種方便的選擇。

Plenary Americas執行主席邦納（Dale Bonner）表示，聖荷西連結夥伴團隊非常高興能與聖荷西市合作，共建創新的交通解決方案，以更好地連接聖荷西峰田國際機場和狄里登車站。根據Glydways的方案，兩地之間將建設專用道路，使用小型自動駕駛車輛，預計每小時每個方向載客2000多人。

聖荷西市議會批准建議後，項目將進入第一階段，通過製作「項目可行性驗證報告」，確定擬議解決方案在技術、商業和財務方面切實可行。如果市府工作人員驗證了提議的方案，項目將再次返回市議會進行考慮和完備，以進入下一階段。 第二階段將包括進一步的設計和環境評估研究。

項目預計在未來十年內完成。如果成功，這類樞紐連結項目可以擴展到全市和南灣的其他交通走廊。