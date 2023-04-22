我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

聖荷西推小型自駕車連接機場、狄里登車站

記者葛歆睿╱聖荷西報導
根據Glydways的方案，狄里登車站和聖荷西峰田國際機場之間將建設專用道路，使用小型自動駕駛車輛，預計每小時每個方向載客2000多人。（記者葛歆睿／截屏）
根據Glydways的方案，狄里登車站和聖荷西峰田國際機場之間將建設專用道路，使用小型自動駕駛車輛，預計每小時每個方向載客2000多人。（記者葛歆睿／截屏）

聖荷西市決定推進一項創新交通解決方案，使用小型自動駕駛車輛，連接市內最大的交通樞紐狄里登車站（Diridon Station）和聖荷西峰田國際機場（San Jose Mintel International Airport，SJC）。聖荷西市議會日昨投票接受了工作人員的建議，與以Plenary Americas為首、多家公司組成的「聖荷西連結夥伴」（San Jose Connection Partners）簽訂開發前協議。

市府工作人員18日表示，這一建議遵循了相關程序，並於去年5月至11月公開競標。聖荷西連結夥伴的選擇是基於團隊、創新且深思熟慮的解決方案、以及具有競爭力的成本。

聖荷西連結夥伴成員包括主要開發商和股權提供者Plenary Americas、交通技術供應商Glydways、首席設計和施工承包商Webcor/Obayashi、首席設計師HNTB、運營和維護供應商ACI。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，未來幾十年，狄里登車站有望成為西海岸最重要的鐵路和公路交通樞紐。將狄里登車站與每年服務超過1100萬人次的峰田國際機場連接起來，很有意義。「我希望公私合作使我們能夠以經濟高效的方式為乘客和納稅人提供兩地的無縫連接。」

市交通局長里斯托（John Ristow）表示，聖市正在努力為人們提供更多無車出行選擇。這些選擇比自己開車更安全、更清潔、更愉快，且不會造成交通擁堵。「我們希望這個項目成為解決未來交通方案的典範，可以在整個聖荷西迅速擴展。」

聖荷西航空總監愛肯特（John Aitken）表示，聖荷西峰田國際機場正處於積極的增長勢頭。新機場品牌總結了旅客對SJC的期望：簡單飛行（Fly Simple）。他相信，航站樓的新中轉連接將為乘客提供另一種方便的選擇。

Plenary Americas執行主席邦納（Dale Bonner）表示，聖荷西連結夥伴團隊非常高興能與聖荷西市合作，共建創新的交通解決方案，以更好地連接聖荷西峰田國際機場和狄里登車站。根據Glydways的方案，兩地之間將建設專用道路，使用小型自動駕駛車輛，預計每小時每個方向載客2000多人。

聖荷西市議會批准建議後，項目將進入第一階段，通過製作「項目可行性驗證報告」，確定擬議解決方案在技術、商業和財務方面切實可行。如果市府工作人員驗證了提議的方案，項目將再次返回市議會進行考慮和完備，以進入下一階段。 第二階段將包括進一步的設計和環境評估研究。

項目預計在未來十年內完成。如果成功，這類樞紐連結項目可以擴展到全市和南灣的其他交通走廊。

聖荷西 機場 投票

上一則

債券效果佳 聖縣可負擔住房開發達8成

下一則

「留點正氣在人間」梅仲元攝影書法國父紀念館展出

延伸閱讀

北加台灣會館20周年 5•14追想曲戲曲特技表演

北加台灣會館20周年 5•14追想曲戲曲特技表演
海華玉山友誼盃壘球賽 邁入第33年 聖荷西開球

海華玉山友誼盃壘球賽 邁入第33年 聖荷西開球
聖荷西改造貨櫃 為遊民安家 洗衣房、公共廚房設備齊

聖荷西改造貨櫃 為遊民安家 洗衣房、公共廚房設備齊
美國銀行義工 為聖荷西低收戶裝太陽能板

美國銀行義工 為聖荷西低收戶裝太陽能板
鋼鐵貨櫃改造為遊民新家 聖荷西再填96個臨時住房

鋼鐵貨櫃改造為遊民新家 聖荷西再填96個臨時住房

熱門新聞

灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
4月17日晚巴洛阿圖Churchill Avenue鐵道路口發生Caltrain撞人事故，被撞者當場死亡，後經確認死者是史丹福大學物理博士生聖米格爾。（截取自谷歌地圖）

Caltrain火車撞人 史丹福大學博士生不幸身亡

2023-04-18 18:08
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

2023-04-18 13:45
Cash App創辦人鮑勃．李。（美聯社）

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2023-04-17 01:25
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母