屋崙非法傾倒愈來愈嚴重 市長盛桃承諾加強取締

盛桃指出，屋崙市非法傾倒問題變得日益嚴重。（麥利辦公室供圖）

在20日的第三屆全州性非法傾倒年度會議中，屋崙 市長盛桃作為首位來賓進行了15分鐘的演講，發表她對解決該市非法傾倒問題的看法。

盛桃首先讚賞阿拉米達縣議會主席麥利對解決非法傾倒垃圾做出的努力。她表示，麥利深刻理解這一問題對社區的重要性，並認為非法傾倒也是公共治安問題的一部分：「在一個繁榮的社區，無論你是5歲，還是65歲，都可以安全使用現有的人行道，可以在社區中行走或去上學，而不是受到被非法傾倒垃圾的影響。」

市長盛桃作為首位來賓進行了15分鐘的演講。（記者張曼琳／攝影）

盛桃表示，她將致力和阿縣政府合作，一同解決非法傾倒問題。屋崙市非法傾倒問題變得日益嚴重：「我們必須齊心協力，共同努力，確保我們能夠打擊非法傾倒。 非法傾倒垃圾一直是社區中的持續危害，尤其是低收入 社區。但在過去幾年裡，這個問題變得更加嚴重，屋崙市舉報非法傾倒的數量顯著增加。」由於非法傾倒的數量之大，即便市府相關員工每日在外工作，也難以全部處理。

盛桃給出的數據顯示，該市在2017至2018財年共移除1萬942噸非法傾倒垃圾，2020至2021財年，則達9萬523噸。盛桃表示，這一飛速增長或許受新冠疫情 影響。不過，由麥利主導的試點社區清理項目已經起到了作用。市議會先也採納了麥利倡導的「3E」理念，即「教育（Education）、消滅（Eradication） 和執法（Enforcement）」，作為解決非法傾倒問題的長期方針。

盛桃承諾，將在屋崙市採取更積極的根除非法傾倒的政策。她呼籲擁有更多資源的居民積極參與到清除非法傾倒的工作中來，光靠市府響應服務請求，無法從根本上解決問題。因此，2022年秋季起，屋崙公務人員發起每月一次的「清潔閃電戰」，以緩和非法傾倒。

盛桃說：「根除垃圾來源很重要，在城市街道和公共場所傾倒垃圾，是不可接受的。」屋崙在2019年就恢復了環境執法部門，幫助尋找問題根源，進行取證，找出需要為非法傾倒垃圾所負責的人。