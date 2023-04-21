我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

屋崙非法傾倒愈來愈嚴重 市長盛桃承諾加強取締

記者張曼琳／屋崙報導
盛桃指出，屋崙市非法傾倒問題變得日益嚴重。（麥利辦公室供圖）
盛桃指出，屋崙市非法傾倒問題變得日益嚴重。（麥利辦公室供圖）

在20日的第三屆全州性非法傾倒年度會議中，屋崙市長盛桃作為首位來賓進行了15分鐘的演講，發表她對解決該市非法傾倒問題的看法。

盛桃首先讚賞阿拉米達縣議會主席麥利對解決非法傾倒垃圾做出的努力。她表示，麥利深刻理解這一問題對社區的重要性，並認為非法傾倒也是公共治安問題的一部分：「在一個繁榮的社區，無論你是5歲，還是65歲，都可以安全使用現有的人行道，可以在社區中行走或去上學，而不是受到被非法傾倒垃圾的影響。」

市長盛桃作為首位來賓進行了15分鐘的演講。（記者張曼琳／攝影）
市長盛桃作為首位來賓進行了15分鐘的演講。（記者張曼琳／攝影）

盛桃表示，她將致力和阿縣政府合作，一同解決非法傾倒問題。屋崙市非法傾倒問題變得日益嚴重：「我們必須齊心協力，共同努力，確保我們能夠打擊非法傾倒。 非法傾倒垃圾一直是社區中的持續危害，尤其是低收入社區。但在過去幾年裡，這個問題變得更加嚴重，屋崙市舉報非法傾倒的數量顯著增加。」由於非法傾倒的數量之大，即便市府相關員工每日在外工作，也難以全部處理。

盛桃給出的數據顯示，該市在2017至2018財年共移除1萬942噸非法傾倒垃圾，2020至2021財年，則達9萬523噸。盛桃表示，這一飛速增長或許受新冠疫情影響。不過，由麥利主導的試點社區清理項目已經起到了作用。市議會先也採納了麥利倡導的「3E」理念，即「教育（Education）、消滅（Eradication） 和執法（Enforcement）」，作為解決非法傾倒問題的長期方針。

盛桃承諾，將在屋崙市採取更積極的根除非法傾倒的政策。她呼籲擁有更多資源的居民積極參與到清除非法傾倒的工作中來，光靠市府響應服務請求，無法從根本上解決問題。因此，2022年秋季起，屋崙公務人員發起每月一次的「清潔閃電戰」，以緩和非法傾倒。

盛桃說：「根除垃圾來源很重要，在城市街道和公共場所傾倒垃圾，是不可接受的。」屋崙在2019年就恢復了環境執法部門，幫助尋找問題根源，進行取證，找出需要為非法傾倒垃圾所負責的人。

20日為第三屆年度全州性非法傾倒會議首日。（記者張曼琳／攝影）
20日為第三屆年度全州性非法傾倒會議首日。（記者張曼琳／攝影）

屋崙 低收入 疫情

上一則

史丹福、柏克萊加大台生 重拾停辦20年體育交流

下一則

陳詩敏提案 促聯邦參院通過蘇維思任勞工部長

延伸閱讀

社媒盛傳屋崙華埠又有持槍搶劫？東灣僑領：假的！

社媒盛傳屋崙華埠又有持槍搶劫？東灣僑領：假的！
運動家隊離開屋崙成定局 市長盛桃極其失望

運動家隊離開屋崙成定局 市長盛桃極其失望
屋崙市議會通過 7月15日取消暫停驅逐令 增新永久租戶保護法

屋崙市議會通過 7月15日取消暫停驅逐令 增新永久租戶保護法
聖荷西改造貨櫃 為遊民安家 洗衣房、公共廚房設備齊

聖荷西改造貨櫃 為遊民安家 洗衣房、公共廚房設備齊
紐約客談／服務社區不是越線的理由

紐約客談／服務社區不是越線的理由

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅