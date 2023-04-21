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阿縣議會主席倡導「3E」 解決非法倒垃圾難題

記者張曼琳／屋崙報導
縣議會主席麥利在非法傾倒年度會議上致詞。（記者張曼琳／攝影）
縣議會主席麥利在非法傾倒年度會議上致詞。（記者張曼琳／攝影）

阿拉米達縣議會主席麥利 (Nate Miley) 、屋崙市長盛桃（Sheng Thao)等地方官員和社區組織代表，20日一同參加了第三屆全州性非法傾倒年度會議（ Statewide Conference on Illegal Dumping）。

本次會議為期3日，20日為會議首日。作為大會組織者之一，縣議會主席麥利在現場致詞。他感謝相關部門和組織為解決非法傾倒垃圾問題做出的努力：「非法傾倒垃圾會導致居民受到健康危害和生活質量下降，是一個影響我們所有人的問題。」

麥利表示，這就是為甚麼會每年開展全州性非法傾倒會議，並在阿拉米達縣施行一項解決非法傾倒的試點項目，「為此我很自豪，能夠組織第三屆非法傾倒年度會議。當我們聚在一起分享戰略和實踐，與州和聯邦的同行建立夥伴關係時，就能夠解決非法傾倒問題。」

根據麥利辦公室的一份書面聲明，由其主導的一項自2019年開始的試點社區清理項目和特別工作組，清理該縣1000噸垃圾。在清潔工作的同時，麥利還倡導「3E」理念，「教育（Education）、消滅（Eradication） 和執法（Enforcement）」。 

非法傾倒為加州面臨的諸多挑戰之一，麥利所在的選區屋崙市為重災區。根據「舊金山紀事報」報導，屋崙市在「2020年7月至2021年6月，垃圾落在城市的街道、小巷和人行道上，足以覆蓋13個足球場的長度。垃圾可高達一個人的腰部。」

21日將在反傾倒工作的重點路段之一，近880高速公路的67th街夾Foothill大道將舉行慶祝地球日活動，並紀念1000噸垃圾清理的里程碑。

連續三年作為全州性非法傾倒會議贊助商的廢物管理局（Waste Management）傳播主任魏斯（Talia Wise）表示：「廢物管理局很高興能夠參加第三屆非法傾倒年會。我們明白通過共同努力，可以在反傾倒鬥爭中有所作為，可以與合作夥伴一起實施一些策略和政策，有助於解決這一日益嚴重的問題。」

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