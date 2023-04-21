「仇恨犯罪是毒害」攻擊MUNI亞裔司機、乘客 44歲嫌遭起訴

舊金山地檢長起訴Muni仇恨犯罪事件。 （電視新聞截圖）

舊金山 地區檢察長謝安宜 （Brooke Jenkins）20日宣布，44歲嫌犯本傑明（Joseph Benjamin ）因在舊金山公車局SFMTA Muni公交車上發生的兩起事件，被指控犯有四項毆打交通員工或乘客的罪行。本傑明還被指控犯有三項侵犯個人公民權利的罪行。

在2023年2月13日的一起事件中，本傑明被指控向一輛MUNI公交車上的亞裔 司機吐口水，並發表了輕蔑的言論。在2023年2月16日的另一起事件中，他被指控向兩名被他騷擾的亞裔MUNI乘客，和第三名試圖阻止騷擾的乘客投擲雞蛋。

地檢長謝安宜說：「出於種族動機的犯罪是不可接受的，將會被起訴。舊金山將繼續為正義和公平而戰，並尋求追究那些犯下仇恨罪行的人的責任。仇恨犯罪 給受害者造成深刻的影響，對我們這個努力成為對所有人都開放和歡迎的安全港灣社區來說，是一種毒害。」

本案的起訴工作將由檢察長謝安宜設立的弱勢受害者部門（Vulnerable Victims Unit）負責。弱勢受害者部門負責監督針對弱勢受害者所犯罪行的起訴，其中包括仇恨犯罪的受害者和大多數涉及65歲以上身體或經濟虐待受害者的案件。