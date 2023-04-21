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金山非裔居民賠償提案 市長未鬆口

記者李怡／舊金山報導
本周市議會上，布里德對非裔社區賠償500萬，未持肯定態度。（記者李怡／攝影）
本周市議會上，布里德對非裔社區賠償500萬，未持肯定態度。（記者李怡／攝影）

在本周二的舊金山市議會會議上，市長布里德回答了備受關注的舊金山非裔居民賠償提案的問題。賠償提案發起者、市議員華頌善問市長，是否會撥款5000萬元來設立賠償委員會時，布里德表示，沒有這樣做的打算。

華頌善還問布里德，是否支持對於非裔社區的賠償時，布里德表示，非裔美國人賠償委員會成員對於提案所做的準備工作，讓此項提案成了全國矚目的頭條新聞。她表示：「我知道賠償委員會在接下來的幾個月內，仍在努力完善提案內容，並準備發布最終報告。我期待在提案內容最終確定，以及在本人對提案做了全面審查之後，再明確表示是否支持。」

今年1月初，舊金山非裔賠償諮詢委員會向市人權委員會送交提案，建議向住在舊金山的「每位符合條件的非裔美國成年人支付500萬元」。報告還提出其他18項財務建議，包括取消個人債務、250年的年收入補助、將公共住房轉換為贈予公寓，等等。

「非裔賠償諮詢委員會」由市人權委員會設立，由15名委員組成。賠償提議是諮詢委員會過去兩年的工作成果。其間，委員會也研究其他類似賠償計畫，如2019年伊利諾州埃文斯頓通過的非裔賠償計畫。

賠償計畫除了要求向每位符合條件的非裔居民一次性支付500萬元，並由市府向非裔社區道歉之外，還包括：開設或招募由非裔擁有的社區銀行、為非裔居民提供幾十年來一直被拒絕的公共住房優先證書、集中投資改善非裔兒童和母親的教育和健康狀況、雇用更多非裔教師、為非裔學生提供醫療服務等內容，以解決「在服務欠缺社區中成長所帶來的心理創傷」。

提案包含一系列政策建議，涵蓋財政、金融、教育、債務、社會服務等等，而僅向合格的非裔每人賠償500萬元這一要求的費用，全市估算就高達1750億元，近乎舊金山市總預算的13倍，也超過大部分州的年度支出。推動這一草案的華頌善表示：「剛剛實施暫停的大麻營業稅，可以用於資助這一賠償款。 」

會上，布里德沒有回應和討論賠償計畫的任何具體建議。但她指出，在2021年提出的「夢想守護者計畫」，是舊金山市對非裔社區的有效投資支持計畫，「這項計畫通過支持企業家、小企業主、兒童保育援助和其他不同的形式，給予了非裔社區實質的支持。」

布里德指出，目前舊金山面臨嚴峻的赤字挑戰，類似這類的社區補償計畫，會給城市的經濟造成巨大的影響。

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