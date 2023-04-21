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金山大麻節開幕 2萬人一起呼 21歲以下禁入場

記者王子涵／舊金山報導
舊金山20日同時迎來大麻節、勇士隊季後賽比賽和巨人隊比賽活動。（取自ABC 7新聞）
舊金山20日同時迎來大麻節、勇士隊季後賽比賽和巨人隊比賽活動。（取自ABC 7新聞）

舊金山一年一度的「420」大麻狂歡節，20日上午在金門公園（Golden Gate Park）拉開帷幕，約有2萬大麻愛好者聚集到嬉皮山（Hippie Hill）上，一起呼麻以倡導大麻自由化和合法化。不過，21歲以下的年輕人群將不允許進入會場。

「420大麻節」已經成為一個國際性反主流文化的節日，其最早起源於灣區馬連縣聖拉菲市的五位高中生。他們用「420」作為暗語，約定在每天4時20分在校外的一座雕像處見面吸大麻。隨後，「420」逐漸演變成青少年消費大麻的代號。

去年開始，舊金山首次允許合法的大麻供應商在大麻節現場販賣煙熏類和可食用的大麻製品。舊金山娛樂與公園部門總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）曾表示，開放此項銷售有助於支持當地的大麻產業。

儘管加州在2018年成為第一個允許成年人使用娛樂性大麻的州，但反對大麻的聲音一直存在，其中華人社區站在了反麻最前列。

近日一家名為「金鏡」（Gold Mirror）的義大利餐廳開設大麻零售店的提案，得到舊金山都市規畫委員會通過，近百名華裔社區居民到場表達抗議，聲稱在幼兒園旁邊開設大麻店，是「沒有底線」的。

金門公園的大麻節上，還設有音樂表演、冥想、瑜伽、舞蹈等活動。歌手Erykah Badu將在主舞台進行表演。

第五區市議員潘正義（Dean Preston）表示，420大麻節是快樂和積極的。「感謝活動組織者、市府雇員和社區，他們的努力工作將確保每個人都能享受到樂趣和安全。」

舊金山大麻辦公室主任帕托（Nikesh Patel）指出，舊金山將向全國展示，一個成功的、受管制的大麻活動是如何展開的。

市府官員表示，現場約有100名保安、25名公園管理員維持治安。另有163個移動廁所、免費的Muni班車，以及停車管理員和清潔人員，保護活動正常進行。

去年開始，大麻節允許供應商現場售賣大麻產品。（本報檔案照片）
去年開始，大麻節允許供應商現場售賣大麻產品。（本報檔案照片）
每年4月20日，金門公園都會舉辦420大麻節。（本報檔案照片）
每年4月20日，金門公園都會舉辦420大麻節。（本報檔案照片）

大麻 舊金山 20大

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