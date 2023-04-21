全美空氣品質報告：灣區第6差 有進步但仍不及格

灣區空氣質量較往年有所進步，但仍處於「不及格」的水平，而汽車排放的廢氣是重要污染源之一。（美國肺臟協會提供）

根據美國肺臟協會（The American Lung Association）19日公布的空氣品質報告「State of the Air」，舊金山灣區 在臭氧水平、年度懸浮微粒污染、24小時懸浮微粒污染等方面，均排進全美最差的25個城市榜單。專家分析，灣區空氣品質較往年有所進步，但仍處於「不及格」的水平。

約九成的加州 居民生活在被污染的空氣中，其污染主要來自於懸浮微粒，如汽車廢氣、山火塵埃等。灣區在全美25個最受懸浮微粒污染的地區中排名第6，臭氧污染排名第11。

美國肺臟協會發言人巴雷特（Will Barrett）表示，兩種污染源都會影響居民的健康。「臭氧是一種無色無味的氣體，對於人體氣管有腐蝕性，就如同曬傷的感覺。」巴雷特說，「懸浮顆粒包含沙塵、煤煙，能夠被吸入進肺臟，最終進入血管。」

巴雷特指出，空氣污染不僅會導致肺癌、哮喘等疾病，還可能導致心臟病 、中風及早逝等。

灣區有超過950萬人口受到空氣污染的威脅，包括200萬未成年人，以及152萬65歲以上長者。另外還有超過600萬非白人族裔，以及近90萬人生活面臨貧困。

加州空氣資源委員會下周將對兩項空氣相關的措施做出投票，包括卡車零排放，以及更清潔的火車動力。如果兩項措施被通過，肺臟協會預計將立即減少90%的癌症風險。