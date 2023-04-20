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屋崙市議會通過 7月15日取消暫停驅逐令 增新永久租戶保護法

記者張曼琳／屋崙報導
在上周的市議會中，勵琪提出四個月的過渡期時間表。（記者張曼琳／攝影）
在上周的市議會中，勵琪提出四個月的過渡期時間表。（記者張曼琳／攝影）

日前大批屋崙房東湧入市議會，要求盡快取消暫停驅逐令，公共評論期間有上百人在現場和線上發言，向市議會施壓。18日晚間，屋崙市議會最終通過了取消暫停驅逐令的新日程，並增加了新的永久租戶保護立法。預計暫停驅逐令將在7月15日全面結束。

根據市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas）19日的聲明，新法令確定的暫停驅逐令和滯納金的結束時間為今年7月15日，而暫停加租令則在明年7月1日結束。

另外，新的永久租戶保護法包括：如果租戶在2020年3月9日至2023年7月14日期間，因新冠疫情存在經濟困難，累積拖欠租金而被驅逐的租戶，將有抗辯權。同時，為了驅逐違反租約的租客，房東必須證明租客違反租約是基於雙方接受的書面條款，並符合州法律HUD公平市場規定，如房客所欠的房租如果小於市場利率一個月，將不會被驅逐，相信該條例將於5月2日的市議會中進行二讀通過。

該立法由市議會主席勵琪和副主席卡布（Dan Kalb）共同起草。勵琪表示，從現在到7月15日的這段時間，將允許政府和相關組織進行外展、教育和轉介服務，以支持租戶和業主應對法律的變化。

她說：「我一直在爭取將住房作為一項人權，以及更多的可負擔住房。因為我所在地區的社區正在經歷嚴重的流離失所。包括Eastlake和San Antonio社區在內的郵編為94606的地區，收到了2066份驅逐通知，為2018年以來最多」。

卡布說：「屋崙市的暫停驅逐令讓租客在危險和前所未有的時期能留在家中，無疑避免了讓許多人無家可歸。我為我們的市議會採取這一重要步驟並逐步取消暫停驅逐令，而感到自豪。這種方式為租戶和業主提供了過渡時間，共同努力解決被拖欠的租金問題。」

在上周的市會議中，勵琪提出四個月的過渡期時間表，希望在9月1日全面取消驅逐令，引發了多數房東的不滿，不少房東認為四個月過渡期太長。

市議會還鼓勵租戶和業主尋求租金調整計畫 (Rent adjustment program)的幫助，也鼓勵業主在符合條件的情況下使用加州抵押貸款減免計畫。

如欲了解租金調整計畫，可在屋崙市府官網搜索「Rent adjustment program」。加州抵押貸款減免計畫可上網站https://camortgagerelief.org/了解詳情。

副主席卡布在市議會發言。（記者張曼琳／截屏）
副主席卡布在市議會發言。（記者張曼琳／截屏）
上周二大批屋崙市房東湧入市議會並進行示威活動。（記者張曼琳／攝影）
上周二大批屋崙市房東湧入市議會並進行示威活動。（記者張曼琳／攝影）

租金 屋崙 房東

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