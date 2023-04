毒品危機 州長突擊視察金山田德隆區和南市場街區

加州州長紐森與檢察長邦塔19日無預警出現在舊金山田德隆區視察毒品問題。(Getty Images)

加州 州長紐森 (Gavin Newsom)19日上午與加州檢察長邦塔(Rob Bonta)在市長布里德(London Breed)的幕僚長等人的陪同下,出現在舊金山 田德隆區(Tenderloin)和南市場街區(South of Market)。這是一項沒有預先公開的視察行程,目的在進一步了解舊金山的毒品危機。

州長發言人約克(Anthony York)表示,19日的視察是紐森定期舉行的內閣會議。他說:「他偶爾會這麼做,召集所有內閣成員研究一項急待解決的加州問題。幾個月前在屋崙Wood Street的遊民營區研究遊民問題,今天在田德隆區研究芬太尼(fentanyl)問題。」

田德隆區和南市場街區是舊金山遊民和毒品問題的主要集中地,人們光天化日下在人行道上吸食毒品。最新數據顯示,舊金山今年頭三個月共有200人因吸毒過量死亡,比去年同期高出41%,其中絕大部分與芬太尼有關。

舊金山加大家庭與社區醫學教授奇克隆尼(Daniel Ciccarone)說:「這是非常大的增長,說明完全沒有可以解決這個問題的公共政策。」

近來,舊金山政界人士一直在尋求外部協助來解決毒品問題。

市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)上周致函紐森和聯邦眾議員裴洛西(Nancy Pelosi),要求他們協助提供聯邦援助,以改善舊金山街頭狀況。市長布里德本月初也致函加州北區聯邦法院(U.S. District Court for the Northern District of California)新任地檢長,要求他合作起訴毒販。

上個月,紐森宣布,其政府正在討論透過加州處方計畫CalRx生產自己的解毒劑納洛酮(naloxone)。紐森說,加州打算生產納洛酮注射劑和鼻腔噴霧劑,用來治療鴉片類藥物過量。

在加州下一個會計年度的預算中,紐森提議額外撥款9700萬元來對付鴉片類藥物危機,其中大部分資金將用來支付納洛酮的費用。預算還將包括用於初中和高中校園藥物過量問題的350萬元,紐森承諾會為需要的學校提供納洛酮。