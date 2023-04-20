毒品危機 州長突擊視察金山田德隆區和南市場街區

加州州長紐森與檢察長邦塔19日無預警出現在舊金山田德隆區視察毒品問題。（Getty Images）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）19日上午與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在市長布里德（London Breed）的幕僚長等人的陪同下，出現在舊金山 田德隆區（Tenderloin）和南市場街區（South of Market）。這是一項沒有預先公開的視察行程，目的在進一步了解舊金山的毒品危機。

州長發言人約克（Anthony York）表示，19日的視察是紐森定期舉行的內閣會議。他說：「他偶爾會這麼做，召集所有內閣成員研究一項急待解決的加州問題。幾個月前在屋崙Wood Street的遊民營區研究遊民問題，今天在田德隆區研究芬太尼（fentanyl）問題。」

田德隆區和南市場街區是舊金山遊民和毒品問題的主要集中地，人們光天化日下在人行道上吸食毒品。最新數據顯示，舊金山今年頭三個月共有200人因吸毒過量死亡，比去年同期高出41%，其中絕大部分與芬太尼有關。

舊金山加大家庭與社區醫學教授奇克隆尼（Daniel Ciccarone）說：「這是非常大的增長，說明完全沒有可以解決這個問題的公共政策。」

近來，舊金山政界人士一直在尋求外部協助來解決毒品問題。

市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）上周致函紐森和聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi），要求他們協助提供聯邦援助，以改善舊金山街頭狀況。市長布里德本月初也致函加州北區聯邦法院（U.S. District Court for the Northern District of California）新任地檢長，要求他合作起訴毒販。

上個月，紐森宣布，其政府正在討論透過加州處方計畫CalRx生產自己的解毒劑納洛酮（naloxone）。紐森說，加州打算生產納洛酮注射劑和鼻腔噴霧劑，用來治療鴉片類藥物過量。

在加州下一個會計年度的預算中，紐森提議額外撥款9700萬元來對付鴉片類藥物危機，其中大部分資金將用來支付納洛酮的費用。預算還將包括用於初中和高中校園藥物過量問題的350萬元，紐森承諾會為需要的學校提供納洛酮。