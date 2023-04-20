幫派槍案流彈波及 2歲華童Jasper命案 延至下周開庭

大批華裔在內的各族裔民眾在官善貞辦公室門口舉行聚會抗議。（本報資料圖）

2011年11月6日下午，光天化日下發生在880公路的幫派 槍案，導致未足兩歲的華裔 男童Jasper Wu身亡，事件震驚社區。經過一年多的調查，涉事的三名嫌犯，29歲的聖巴勃羅（San Pablo）居民傑克遜（Johnny Jackson）、22歲的舊金山居民格林（Trevor Green）以及委利賀（Vallejo）居民24歲的畢文斯（Ivory Bivins），三人被指控謀殺、向有人的車輛開槍以及持槍等重罪。

3名嫌犯原定19日在屋崙雷內大衛森法庭大樓（Rene C. Davidson Courthouse）進行初步聆訊，預計將持續四到五天。 但由於一名辯護律師正在參加另一宗審判，初步聆訊被重新安排，預計將在本月23日上午9時30分舉行，3人將再次被提堂。

吳（Wu，音譯）家人的代表律師，阿縣退休檢察官 Norbert Chu，出席了19日初步聆訊，以幫助吳家了解案情進展。他表示，將代表Jasper的父母密切關注庭審進展，也指出該案目前處於正式起訴的第一階段。

根據本報此前報導，Jasper Wu的母親安笑笑透露，全家準備搬到波特蘭去，遠離加州傷心地。Norbert Chu並未透露吳家人的現狀，但表示，目前他們還不需要出庭作證。他預估該案的證據大多為警方收集到的子彈和痕跡，即便母親安笑笑在事發時和Jasper坐在同一輛車上，警方也可代替安笑笑出庭作證。

Norbert Chu還提及了3月8日，同樣因幫派槍案不幸去世的五歲女孩埃利亞納（Eliyanah Crisostomo）。事發時她和家人在880公路上向南行駛時，被飛來的流彈擊中身亡。Norbert Chu說，間隔兩年又發生類似案件，令人感到震驚。

他預計下周的聽證會將持續四天左右。屆時檢察官將出示證據，並認為地檢辦公室將在此後就指控做出最終決定。

當日上庭的檢察官稍後向媒體表示，尚未就改變指控或增強幫派犯罪量刑做出任何正式決定。檢察官還在法庭上透露，已經安排了證人作證，其中包括一名來自外州的證人。

本月10日，大批華裔在內的各族裔民眾，呼應Jasper家人對阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）對犯罪採取寬鬆政策的擔憂，在官善貞辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲官善貞為Jasper Wu爭取正義，確保兇手和暴力罪犯被處以最高刑期。