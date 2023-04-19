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東華醫院124周年院慶 表揚傑出人員

記者李怡／舊金山報導
東華醫院慶祝建院124年，感謝長期支持醫院的各界善長。（記者李怡／攝影）
東華醫院慶祝建院124年，感謝長期支持醫院的各界善長。（記者李怡／攝影）

東華醫院18日舉辦創院124周年慶祝活動。東華醫院1899年創辦，為的是當時華人被禁止使用公共醫療資源。從當初位於沙加緬度街的東華醫局，到如今設有多間社區診所的現代化醫院，東華醫院已為華人社區和舊金山市民服務124年，守護無數社區居民和家庭的健康。東華醫院是華人社區及整個舊金山的驕傲。

東華醫院慶祝建院124年，圖為出席慶典的嘉賓。（記者李怡／攝影）
東華醫院慶祝建院124年，圖為出席慶典的嘉賓。（記者李怡／攝影）

東華醫院行政總裁張建清博士表示，「努力建設更健康的社區，一直是東華醫院的核心價值之一。一個多世紀以來，東華醫院歷盡挑戰，但卻未曾退縮；即使面對前所未見的疫情挑戰，我們仍然站在最前線帶領社區前行。我們將繼續堅守東華醫院的使命，配合社區不同種族及獨特文化需要，向社會各階層提供優質及可負擔的醫療服務。」

東華醫院慶祝建院124年。圖為出席慶典的嘉賓。（記者李怡／攝影）
東華醫院慶祝建院124年。圖為出席慶典的嘉賓。（記者李怡／攝影）

張建清向社會各界表達敬意及感謝，感謝所有善長的支持、鼓勵，以及他們對改善社區健康的堅定信念。她指出，員工的付出、董事會成員的奉獻、病患的信任以及官員及社區領袖的支援，對東華醫院來說十分重要：「全賴您們的支持，我們才能跨越百年，邁向成功。我再次感謝各位來賓與我們一起慶祝東華醫院創院124周年，及見證東華醫院邁向新里程。 」

124周年慶典中，東華醫院獲眾多市府州府官員表彰。（記者李怡／攝影）
124周年慶典中，東華醫院獲眾多市府州府官員表彰。（記者李怡／攝影）

慶祝活動還為東華醫院最高捐款人及多位傑出人士頒獎。李錦榮（Kim Lee ）與李朱維石（Vivian Lee）夫婦獲年度最高捐款人獎；Fred Hom獲傑出醫護人員獎；陳傑明（Kitman Chan）獲傑出社區領袖獎。

東華醫院董事會主席余健峰表示：「對很多本地企業及機構而言，要走過歷史，屹立逾百年很不容易。更重要的是，東華醫院不但倖存下來，而且還茁壯發展。」

他說：「東華醫院是一間配備最先進技術的醫療設施，這是醫護人員、員工、董事會成員及社區支持者共同努力的成果，我們所有人都有同樣的目標，便是為病人提供最優質的服務，並致力守護社區居民的安全及健康。未來的日子裡，我們會繼續秉承東華醫院的優良傳統，積極發揮創新精神，並盼望社區的支持，繼續幫助及保護我們走向更多的124年。」

舊金山市多位民選官員代表、社區領袖、醫院董事會成員與一直支持東華醫院的各界仁翁善長500多人出席本年度院慶。

舊金山 華人 疫情

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