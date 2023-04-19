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​東華與UCSF Health簽約長期合作 嘉惠社區

記者李怡／舊金山報導
​東華醫院與UCSF Health長期合作簽署儀式，多位民選官員出席。（記者李怡／攝影）
​東華醫院與UCSF Health長期合作簽署儀式，多位民選官員出席。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠東華醫院在124周年慶之際，迎來與舊金山加大健康中心（UCSF Health）共同服務社區的長期合作，這是所有東華醫院患者的福音。合作簽署儀式18日上午在東華醫院內舉行，多位民選官員到場祝賀，並感謝東華為華裔社區的百年付出，以及對舊金山城市健康的傑出貢獻。

出席儀式的民選官員、董事會代表與雙方員工代表。（記者李怡／攝影）
出席儀式的民選官員、董事會代表與雙方員工代表。（記者李怡／攝影）

雙方表示，本次協議簽署，是為滿足舊金山市不斷增長的醫療需求，也是建立在雙方長達三年的夥伴關係基礎之上。希望透過擴大雙方現有的合作，有效整合彼此的資源及優勢，以開發更多適合醫患者文化語言的項目，如合作開設的初級中風治療中心。未來的合作項目包括亞急性護理中心、心肺科護理服務、癌症中心及其他專科服務。

東華醫院行政總裁張建清表示，這一合作關係對雙方的發展非常重要；東華醫院及UCSF Health是舊金山市僅有兩間獲聯邦保健及加州醫療援助計畫服務中心 ( Centers for Medicareand Medicaid Services， CMS) 授予四星級認證的醫院；「東華醫院是舊金山市碩果僅存的獨立醫院，為提升競爭優勢，我們未來會與UCSF Health在多個方面展開合作，為社區提供更優質的服務。隨著翻新大樓及擴大空間，東華醫院定能為社區居民，提供適合其文化及語言的優質服務。」

UCSF Health總裁兼首席執行官古納斯卡然（Suresh Gunasekaran） 表示，這一合作，可使更多患者有機會獲得周全的醫療護理，幫助病人獲得必要醫療服務，同時促進多元社區，實現醫療保健資源公平化。

東華醫院董事會主席余健峰表示：「很高興與UCSF Health達成長期協議，進一步提升社區的醫療服務水平；此外，協議也會使社區弱勢群體享有更多的資源，進一步實現社區融合。」

舊金山市長布里德等多位民選官員，致辭表示祝賀。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德等多位民選官員，致辭表示祝賀。（記者李怡／攝影）

加州財長馬世云、舊金山市長布里德、市議長佩斯金、市議員陳詩敏、市府律師邱信福、東華醫院顧問前市長勃朗，均到場致辭，祝賀東華醫院與UCSF Health達成的長期合作關係，感謝東華醫院為社區和城市做出不懈努力與貢獻。醫院多位董事會成員與社區領袖出席會議。

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