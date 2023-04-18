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聖縣、聖荷西獲1100萬聯邦補助

記者王子涵／聖荷西報導
聖他克拉拉縣和聖荷西市得到1100萬以及51張補助券的補助。（記者王子涵／攝影）
聖他克拉拉縣和聖荷西市得到1100萬以及51張補助券的補助。（記者王子涵／攝影）

遊民問題不僅危害著灣區，也正逐步惡化為全國性的人道主義危機。放眼全美，每個州應對遊民危機的方法也不盡相同，無論是加強執法，還是提供社會服務，給流浪於街頭的人們一個住處，是遊民問題的最終解法。美國住房與城市­­發展部（HUD，簡稱住城部）17日宣布，為全美62個繼續關懷社區（CoC）提供4.86億的補助金及補助券（voucher），其中聖他克拉拉縣和聖荷西市得到1100萬以及51張補助券。

住城部第九區行政官卜君毅（Jason Pu）、聖縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）、聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、聖縣住房部行政主任普林斯（Preston Prince）、遊民倡議組織代表波荷奎（Chad Bojorquez）17日在聖縣縣府門前共同宣布此消息。

卜君毅指出，住城部本次提供的撥款相較其他遊民補助項目是極具競爭力的，「這不僅是住城部首次就遊民問題提供撥款，並且是第一個同時包含住房補助和遊民服務的項目。」他並表示，在接到的200個申請中，僅有三分之一的申請項目得到了批准。

住城部和美國遊民問題跨機構委員會（USICH）發起一項全國性倡議，與全國105個市長、縣領導、州長、部落領袖展開合作，將超過10萬名遊民安置到永久性住房中，共增加4萬個可負擔住房單位，完成總統拜登提出的在2025年前將遊民人數減少25%的目標。

卜君毅指出，遊民問題根源於長時間對住房與社會服務的投資不足，「我們要抓住這個歷史性的機會，與各級政府、社區合作，從現在起解決遊民危機。」

艾倫伯格表示，聖縣自2020年以來安置了1萬名遊民，2022一年就安置了3500人，「被安置人數與新遊民的比率從四年前的1：2.5，減少至1：1.7。」艾倫伯格說，1100萬的撥款將幫助聖縣安置更多的無家可歸人士。

市長馬漢表示，遊民問題給公共財政帶來巨大負擔。根據非營利組織Destination Home的調查，管理一名遊民所需要的公共支出為每年6.5萬元，包括緊急醫護、警務、火情相應、垃圾回收、環境恢復等。他指出，需要所有人的努力，嘗試臨時住房、可負擔房、永久性住房、庇護所等所有的方式來解決，「此次撥款將拯救聖縣最弱勢的遊民社區。」

波荷奎表示，解決遊民問題的方法是更多的住房。他十分高興看到大部分的撥款應用在永久性住房項目，以及遊民外展項目。他指出，許多遊民服務者曾經就是遊民社區的一員。他們在得到安置後，主動向仍然居無定所的人士提供幫助。

遊民 聖荷西 拜登

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