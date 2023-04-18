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舊金山灣區9縣報稅期限 延至10月16日

記者李怡／舊金山報導
舊金山灣區九縣報稅期限，推遲到10月16日。（Getty Images）
舊金山灣區九縣報稅期限，推遲到10月16日。（Getty Images）

18日（周二）是全國大部分地區的報稅截止日期，但今年因加州大部分地區和受到冬季風暴和其他自然災害影響，美國國稅局規定，加州58個縣中有51個縣，包括灣區的全部9個縣的居民和企業，可在10月16日之前申報並繳納2022年度的聯邦和州稅。

因冬季風暴從今年開始對加州造成嚴重破壞，美國國稅局兩次將原定的4月18日截止日期延長至5月15日，然後進一步延長至10月16日。每次美國國稅局宣布後，加州特許經營稅委員會也會同步跟進。

舊金山市縣稅務準備人員表示，延期報稅會有一些好處，如有更多時間為前一年的個人退休帳戶和健康儲蓄帳戶供款。如你欠稅，可延長到10月再支付，相當於是給自己提供六個月的無息貸款。如你退稅，也可以自由選擇早點報稅，也可享有早點領到退稅金的待遇，這樣可以為自己的報稅帳戶做好多重準備和選擇。專業會計師並不鼓勵大家推遲報稅。

延期稅務申報是自動延期。如居民所居住的地址在美國國稅局備案，則無需申請延期。目前舊金山灣區九縣全部在自動延期範圍內。

報稅延期的範圍包括，個人所得稅申報表、各種業務回報、免稅組織的申報表、健康儲蓄帳戶的申報、未繳納預估稅款農民的任何應付稅款的申報和支付、2022年第四季度預估稅款、 2023年預計納稅、季度工資和消費稅申報表。

報稅 加州 國稅局

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