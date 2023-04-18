鮑勃．李被刺殺案震撼 市議員麥德誠：金山犯罪未飆升

麥德誠表示，舊金山的犯罪數字並沒有飆升。（記者李怡／攝影）

舊金山 科技高管鮑勃．李（Bob Lee）在舊金山市中心的高檔寫字樓區被刺殺身亡，事件震驚全城，並引發了各社區民眾和科技界對當地治安的擔憂和廣泛討論。本報17日採訪案發地第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey），他對此回應，舊金山的犯罪數字並沒有飆升，警察 局與地檢處的努力與合作，希望讓社區民眾感到安心。

麥德誠表示，發生如此重大的治安事件，民眾都很想知道社區內的治安情況與對於此次案件的審理狀態。曾多年作為警察局的媒體發言人，他很清楚知道舊金山警察局對於此次嫌犯的逮捕付出很大的努力，特別感謝舊金山警局與局長史考特，同時也感謝地檢長謝安宜對於案件的指控。目前案件還在進一步的審理之中，相信更多細節會浮出水面，在這之前希望民眾不要妄加猜測，「可以肯定的是舊金山警察局與地檢處會緊密配合，對每個罪犯都嚴懲不怠。」

第六區一直是多種類型犯罪的高發地區，包括毒品 犯罪、零售盜竊；而上周第六區的一家全食超市因零售盜竊頻發而宣告關閉，引起議論。麥德誠表示，每一個單一的犯罪都不能獨立開來看待，而是要結合社區內的多重因素，感謝大家對於第六區治安不斷完善過程中的耐心和配合。他說，舊金山有著全國各大都市都面臨的挑戰，但目前舊金山市府各部門正在全力配合，積極地打擊各類犯罪，並立法遏制犯罪。

麥德誠還表示，近日收到社區居民的來信，稱鮑勃．李被刺殺事件不是隨機發生，表明舊金山的街頭並非遊蕩著兇手和殺人犯，讓民眾感到些許安慰。麥德誠並再一次向鮑勃．李的家人表示慰問，對他的遇害表示惋惜。

麥德誠說，雖不認識受害者，但兩人有很多共同的好友，希望對於罪犯的逮捕和嚴懲，能給社區一些安全感。

麥德誠並感謝媒體記者對於社區內治安事件的關注和即時報導，讓民眾知悉舊金山公共安全的動態。