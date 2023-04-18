屋崙市長盛桃：含淚辭退前警長 華埠犯罪率未升反降

屋崙亞裔市長盛桃接受本報專訪，暢談治安、遊民等問題。（記者劉先進／攝影）

屋崙 亞裔市長盛桃（Sheng Thao）最近接受本報專訪，暢談治安、遊民 等問題；談到解雇屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），她表示，是「含淚做出決定」，因為，阿姆斯壯不能帶領屋崙擺脫聯邦監管，無法真正推動這個城市的發展，對他的領導能力失去了信心。

★解雇阿姆斯壯 困難決定

盛桃1月9日宣誓就職，直言希望打造一個更安全、可負擔和公正的屋崙市。2月15日，就宣布解雇阿姆斯壯，因為他對兩起警員不當行為處理欠妥，此舉甚至遭遇部分社區人士反對，形容她在政治刺殺。

盛桃說，阿姆斯壯是朋友，含淚做出辭退決定（I did cry），頗為困難，因為自己還是要將屋崙企業和公民放在第一位。屋崙警局在聯邦監管下有21年，每年花費超過百萬，但無法提供相應的服務，她希望屋崙擺脫監管，而監管法官看到調查報告說，對領導層失望。聯邦監管員華沙（Robert Warshaw）說，屋崙警局內部有一種腐敗文化，「阿姆斯壯作為警長，不能帶領屋崙擺脫聯邦監管，我對他的領導能力失去了信心，無法真正推動這個城市的發展。」

市長盛桃（左）此前與警局隊長伯奇（右）一起，與華埠商戶會面，聽取關於治安的意見。（記者劉先進／攝影）

★入室盜竊 第一優先處理

華埠 在3月23日凌晨有8家商戶被偷，不少市民憂心治安；有傳言說，因辭退阿姆斯壯，屋崙治安惡化。盛桃對此表示，其實數據顯示，華埠的犯罪率在下降。確有居民恐懼治安不靖，但不能因為阿姆斯壯離開，就說屋崙沒有警長；代理警長埃里森（Darren Allison）工作20多年，如果阿姆斯壯是頭號警官，埃里森就是第二號。以前阿姆斯壯外出時，埃里森任代理警長，瞭解警局工作和警力部署，「這就是為何華埠發生罪案後，警方能快速反應，也有說粵語的警員到現場調查，任何犯罪都可怕，但屋崙的警長動作能力突出。」

盛桃說，上任開始，就將此前取消的步行巡警帶回到華埠等商業區。前不久，也和華埠商戶會面，暢談如何利用商業區的資源合作解決犯罪；例如投資社區大使，讓他們直接與警方聯繫，報告罪案。警方也將商業入室盜竊，從較低的第二優先順序，提升為第一優先最高級，和持槍犯罪的優先級別一樣。出現商業盜竊案，警方會立即反應。

針對華埠傳播的不實訊息，盛桃則表示，她安排特別華裔助理黃能（Jimmy Hoang）與華埠溝通，也會在市府網站公布更多中文訊息。

盛桃上任後就恢復步行巡警。圖為華埠巡警Tony Chang（左）在華埠調查商戶被盜案件。（記者劉先進／攝影）

★遊民問題 與第三方合作

屋崙17街一家華人經營的廚櫃公司，此前遭遇遊民在門口紮營，營業額降了90%，東主投訴多次，問題未解決，降價30萬元出售該地產。而政府如何平衡解決遊民問題和保護小企業主的利益？

盛桃說，作為一個單身母親，若公園的遊樂場上有遊民帳篷，她也不會帶兒子出去玩耍；這就是為何要解決遊民問題，轉移遊民到其他地方居住，提供心理健康、就業等服務。她此前與阿拉米達縣議長麥利（Nate Miley）、阿縣行政官馬尼什（Susan Muranishi）開會，討論拆掉遊民帳篷，讓無家可歸者進入臨時住所，逐漸將他們轉移到永久住房。

她說，市府提供的911等服務熱線，反應時間太長，市府與警局、消防局合作，希望加快時間；「通常，我們優先處理槍枝暴力等電話，但屋崙市府有3億元赤字，市府要弄清楚資金花在哪裡、如何削減，這會導致提供的相應服務更難。然而，目標始終如一，我們正合作，商討如何為企業和居民提供更好的服務。如市府與社區大使合作，或提供第三方電話，與庇護所合作的非營利組織，提供遊民服務。我們需要集思廣益，跳出現有的條條框框，找到解決之道。」