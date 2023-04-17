北加州櫻花節金山巡遊 吸引數萬人 布里德以櫻花裝飾纜車

市長布里德（右）的舊金山櫻花節巡遊花車。（記者李怡╱攝影）

北加州櫻花節盛大巡遊活動16日在舊金山 舉辦。本次大巡遊活動是2023第56屆北加州櫻花節（North California Cherry Blossom Festival）的一部分。多元亞裔 文化展示和藝術呈現，吸參數萬民眾前來參觀。

由太鼓鼓手、舞者和裝飾花車組成的遊行隊伍，下午1時從舊金山市府前的市政中心（Civic Center）廣場出發，沿著Polk Street前往Post Street，最後在日本 城(JapanTown)的Post街和Fillmore街結束。

舊金山市長布里德表示，櫻花節是舊金山市多元文化的一部分，鼓勵市民在櫻花節巡遊活動結束後，要再來日本城親自體驗來社區內多元的娛樂、文化與美食活動。

市長布里德的花車是由美麗的櫻花裝飾具有金山特色的纜車（Cable Car），寓意著亞裔文化與舊金山當地文化的完美融合。

北加州櫻花節是僅次於華盛頓特區的全美第二大櫻花節。節日舉辦地點日本城，也是舊金山市區內僅次於華埠的亞裔商業中心，平常周末期間也會吸引眾多年輕人前往購物聚會。每年櫻花節期間更是會吸引約20多萬人前來，今年到場的不只是日裔、還有華裔、西語裔，以及眾多社區民眾到場慶祝，共同迎接櫻花盛開春天的同時，也欣賞了一場亞裔文化的盛宴。

舊金山櫻花節巡遊隊伍。（記者李怡╱攝影）

來自日裔民間藝術家的動漫歌曲、青少年的街舞和Cosplay Show等具有日本文化特色的遊行隊伍，吸引眾多觀眾駐足觀看拍照留影。花車巡遊包括有展現日本的花藝、茶道、手工藝品以及民族服飾等隊伍，更有民眾穿著和服觀看巡遊，為現場增添了更多的節日氣氛。

舊金山櫻花節巡遊花車。（記者李怡／攝影）

亞太裔歷史傳統文化基金會主席鄭可欣表示，今年的亞太月慶祝活動，也將會再次在日本城的和平廣場內舉辦開幕儀式。

日裔社區多個代表出席本次花車巡遊，數十個亞裔社區組織參與了巡遊。