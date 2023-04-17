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「不給1.8萬元就驅逐出境」 女大生慘被騙走生活費

記者劉先進／舊金山報導
灣區法律援助中心（Bay Area Legal Aid）的代表柯埃，分享女學生被騙的經歷。（記者劉先進／攝影）
灣區法律援助中心（Bay Area Legal Aid）的代表柯埃，分享女學生被騙的經歷。（記者劉先進／攝影）

灣區法律援助中心（Bay Area Legal Aid）的代表柯埃（Renee Coe）說，曾有印度女學生前來求助，有人冒充移民和海關執法局（ICE）的電話，聲稱如果她不支付1萬8000元的保證金，將被拘留和驅逐出境。結果她不幸被騙，失去整個學期的生活費用。希望市民碰到類似騙局，一定要小心謹慎。

聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。不少代表分享騙局。根據FTC的數據，在2022年，加州內被冒名頂替詐騙（imposter scams）的報告數量為1萬4663起，位於前十大種類騙局之首。

★歹徒來電 顯示ICE真實號碼

柯埃說，灣區法律援助中心每月在灣區提供五個基於社區的消費者權利診所，分享多語種傳單。這些社區診所專門處理詐騙、身分盜竊與債務訴訟等。此前在社區診所工作時，得知一件事。有印度女學生前來求助，遭冒名頂替詐騙。她在美國待了一年時間，有次接到自稱是從ICE打來的電話，聲稱她與一項罪行有關，若不支付1萬8000元的保證金，將被拘留和驅逐出境。來電顯示的是ICE的真實號碼。當她還在電話時，又接到第二個電話，據說是來自當地執法部門。來電顯示也與舊金山警局一致。

柯埃分析，這種手法很有說服力，也很嚇人，「騙子做的一件事是，強調情況的緊迫性，以至於你沒有時間與朋友或家人做直覺檢查。親友可能會問，這是不是真的？大多數時候，當人們被騙後，第一個和他們交談的人，就意識到是騙局。但這個女學生沒有機會和親友談話，因為騙子要求，須馬上去做，否則會逮捕她。她最終透過Zelle支付轉帳和Target禮品卡，轉了1萬8000元給對方，相當於她整個學期的生活費用。」

後來，受害者和朋友提及此事，他們認為這是騙局。同一天，她聯繫了當地執法部門和聯邦調查局、Target公司，能夠追回的資金約700元，因為最後一張禮品卡上有餘額沒兌現。

★10天內報告欺詐 銀行須查

柯埃說，上述故事表明，從騙局中收回被騙資金頗有挑戰。實際上，法律有途徑可以保護受害者。根據「電子資金轉移法」及E條例，當市民在十天內報告銀行帳戶遭遇欺詐性轉移資金時，銀行須調查。若沒有充分調查，必須退還錢。「即使騙子跑掉，銀行也要負責。對處於這種情況下的人來說，作用強大。但在某些方面存在不足。必須是帳戶持有人以外的人轉移資金，才有效用。」

她說，如果一個帳戶持有人在虛假藉口或脅迫下把錢轉出去，「我們理應能在這些情況下追究金融機構的責任。(相關法律)未能跟上金融技術的發展。我們需要明確電子資金轉移法，是否適用於Venmo和Zelle等管理和轉移資金的工具。但那些大公司說不適用。很多時候，我們需要對一家大銀行提起訴訟，才能收回錢。這是我希望填補的空白，也希望透過法律援助中心的項目，專注於類似騙局，填補法律漏洞。不過，不是每個人都能訴訟一家大銀行。」

柯埃表示，市民還可以針對騙局進行債務抗辯。比如，受害者用信用卡支付了一個騙局，並有貸款，可以此作辯護。「如果貸款人來找你。你不一定能拿回被騙的錢，但可以幫助你防止進一步的傷害。目前，有關禮品卡的騙局出現得太多，很難被跟蹤。」

根據聯邦貿易委員會（FTC）的數據，僅僅在2022年，加州內被冒名頂替詐騙（im...
根據聯邦貿易委員會（FTC）的數據，僅僅在2022年，加州內被冒名頂替詐騙（imposter scams）的報告數量為1萬4663起，位於前十大種類騙局之首。（記者劉先進／攝影）

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