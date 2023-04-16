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美中半導體熱戰 矽谷業界華人：不分陸台 互幫互助

記者葛歆睿 / 南灣報導
資深半導體顧問李兆平表示，晶片領域的北美華人還是比較團結的，無論來自大陸還是台灣，都沒有什麼地域之感，碰到機會都會互相幫忙。（受訪者提供）
資深半導體顧問李兆平表示，晶片領域的北美華人還是比較團結的，無論來自大陸還是台灣，都沒有什麼地域之感，碰到機會都會互相幫忙。（受訪者提供）

半導體行業是當前美中競爭最主要的戰場，與中國大陸關係緊繃同時為美國生產90%最先進晶片的台灣，自然成為地緣政治的漩渦中心。當前美、中、台的三角關係已經緊張到逼近臨界點。

然而，這股劍拔弩張的氣氛似乎並沒有蔓延到矽谷。在這裡，大部分華裔半導體從業者，無論來自大陸還是台灣，仍舊每天一起工作，並樂於交流合作、互幫互助。

成立於1917年的美洲中國工程師學會，百年來一直是團結在美華人工程與科技屆的主流力量。學會舊金山分會歷史悠久，今年成立滿44年，是灣區華裔科技社區的領頭羊。

舊金山分會副會長翁立波告訴本報，舊金山分會大概三分之一的成員來自大陸，其他成員來自台灣、香港等中文地區，而會長也是大陸人和台灣人輪流當。

翁立波是浙江人，他10年前留學美國讀博士，畢業後就進入了矽谷半導體業。他表示，在工作中有很多台灣同事，儘管台海局勢緊張，但並沒有影響他們之間的關係。一方面，平時交往不會摻雜太多政治因素；另一方面，就台灣是否屬於中國這個爭議，「這裡的（中國大陸）人還都是比較包容，能尊重不同的立場和觀點。」

資深半導體顧問李兆平印證了這一說法，他稱，在中國大陸時，有人知道他是台灣人就開罵，但是「100位裡面只有1位」，不會影響他對大陸人的看法。

李兆平表示，晶片領域的北美華人還是比較團結的，無論來自大陸還是台灣，沒有什麼地域之分，碰到機會都會互相幫忙。他指出，在工作場所有很多印度人和白人，中國人和台灣人歸根結底都是華人。

作為一個擁有30多年經驗的半導體從業者，李兆平認為，美國打壓中國半導體產業發展也是不得已，「這麼多年它都是世界領先，不想把龍頭地位讓掉。」他說，台灣為美國生產大量用於軍事、國防的尖端晶片，因此美國不可能將台灣拱手讓給中國，「這是很危險的，美國不可能讓它發生。」

李兆平認為，中國太過於著急實現目標，晶片不是一天兩天就能做出來的，而是需要5年、10年去發展。他覺得中國應該再多花幾年時間，在下游的系統裝配、PCB、系統組合方面下功夫。現在和美國「鷸蚌相爭」反倒讓其他國家坐享漁翁之利。「像現在富士康撤出中國去印度，或越南、馬來西亞，對中國不見得是好事。」

翁立波來自浙江，留美讀博士後進入矽谷半導體業。他表示，在工作中有很多台灣同事，儘...
翁立波來自浙江，留美讀博士後進入矽谷半導體業。他表示，在工作中有很多台灣同事，儘管台海局勢緊張，但並沒有影響他們之間的關係。（記者葛歆睿 / 攝影）
當前美、中、台的三角關係已經緊張到逼近臨界點，但這股劍拔弩張似乎並沒有蔓延到矽谷...
當前美、中、台的三角關係已經緊張到逼近臨界點，但這股劍拔弩張似乎並沒有蔓延到矽谷半導體業。（記者葛歆睿 / 攝影）

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