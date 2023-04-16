NBA季後賽「灣區德比」勇士首戰不敵國王
衛冕冠軍金州勇士15日以123：126不敵青年禁衛軍、時隔17年才闖進季後賽的沙加緬度國王，季後賽首輪首場比賽敗北。柯瑞三分14中6得到30分，湯普森21分，維金斯17分，波爾17分，格林4分11助攻。
國王新星、首次征戰季後賽的福克斯（De’Aaron Fox）三分8中4入帳38分5助攻，蒙特（Malik Monk）罰球14中14得到32分。
今年NBA季後賽，加州四支職業球隊全部殺進。此次勇士對陣國王，可謂灣區德比。且雙方頗有淵源，國王的教頭布朗（Mike Brown）是勇士前助教，今年還獲得年度教練稱號。
上半場比賽頗為焦著，雙方交替領先13次。國王針對柯瑞的擋拆，上雙人包夾。而勇士防守國王頭號得分手、末節得分最厲害的福克斯，採取擋拆換防，由格林接管，逼迫他投出高難度跳投。但國王的替補蒙特連續突破或強投三分，上半場就得到了15分。他還一度假裝衝入油漆區，助攻大個子藍恩（Alex Len）暴扣得分。維金斯時隔2個月沒打比賽，狀態奇佳，上半場就得到12分。
勇士在第三節開始一度掌控場上局勢，柯瑞和湯普森面對主場山呼海嘯的加油聲，連續強行投籃得分，將比數拉大到8分。上半場國王三分22中7，但下半場風雨突變，福克斯跳投得分，隊友也能命中三分，國王下半場三分10中5，一舉翻轉局勢。
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