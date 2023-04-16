「繽FUN天后」金山華埠春日節 熱鬧登場

市長布里德（右三），市議長佩斯金（左四），社區青年中心執行總監溫靜婷（右二），華埠商人協會主席李雷綺華（右一），舊金山經濟勞動力發展辦公室資深項目經理陳嘉霖（左二），項目經理方瀅（左三）等出席活動。 （記者劉先進攝影）

舊金山 社區青年中心（CYC）主辦的「春滿華埠 繽FUN天后」春日節活動（Chinatown Springtime Festival）15日在天后廟街（Waverly Pl）舉行。

本次活動由舊金山經濟勞動力發展辦公室／投資 鄰里協會贊助，LionDanceMe和華埠商人協會協辦。市長布里德，市議長佩斯金，社區青年中心執行總監溫靜婷（Sarah Wan），華埠商人協會主席李雷綺華，舊金山經濟勞動力發展辦公室資深項目經理陳嘉霖（Francis Chan），項目經理方瀅（Kitty Fong）等出席活動。

布里德：開心大家齊聚一堂

布里德表示，陽光燦爛、風景如畫，很開心社區家庭、孩子聚集一堂，享受活動盛況。最近科企高管鮑勃·李（Bob Lee）被謀殺的案件，引起全國關注舊金山治安。布里德說，像任何大城市一樣，舊金山面臨犯罪事件的挑戰，但她很高興警局在鮑勃·李案件中所做的努力。在舊金山，兇殺案破案率為92%，全國平均水準是60%。「這明確發出訊息，如果你在舊金山越界作案，將被追究責任。今天在這裡的人們清楚地表明，他們熱愛這個城市，在舊金山玩得很開心。因此，我們想把重點放在所有積極的事情上，上個周末和這周末一樣，街道上擠滿人，人們享受舊金山櫻花節或華埠的活動，而這些都是我們需要推廣的形象。」

市長布里德在現場發放小禮物。（記者劉先進／攝影）

今年的春日節舉行為兒童和青少年融入春天主題的活動。在彩蛋區有五顏六色的彩蛋鋪開，以舉辦尋彩蛋活動。當地藝術家Marina Wang，在Willie Woo Woo Wong遊樂場會所內教孩子們如何製作春天的拼貼畫。現場還有編織兔子、花朵和小雞氣球，寵物園也為所有年齡段的動物愛好者開放。此外，現場還有自己動手製作藝術和手工藝品、照相館、尋寶遊戲和狂歡遊戲等活動。

不少孩子在現場參與尋彩蛋活動。（記者劉先進／攝影）

灣區最出名的體育迷亞歷克斯大帝（一只大型、體重32磅的佛蘭德斯兔子）當天亮相。參加者可以前往白蘭站Rose Pak站，領取禮品籃（必須完成尋寶遊戲）。21家華埠餐館和商家周末參加特別折扣活動。

市議員佩斯金：展現社區精神

代表華埠的市議員佩斯金說，一年一度的華埠春日節標誌著華埠季節的開始，居民、移民擁有的企業和當地的非營利組織走到一起，展現社區精神。感謝社區青年中心對這一年度活動的持續協調，打造本地傳統。陳嘉霖說，投資鄰里項目很高興與社區青年中心合作，提振華埠。這個年度活動吸引了來自灣區各地的遊客，並促進當地居民出來支持小企業，推動社區發展。溫靜婷說，很開心能在華埠中心地帶延續春日活動的傳統，給家庭帶來了許多歡樂，天后廟成了一個春天仙境。

舊金山社區青年中心主辦的「春滿華埠繽FUN天后」春日節活動15日舉行。（記者劉先進／攝影）

社區青年中心的聲明說，53年來，該中心為舊金山的青少年提供歸屬感。中心每年為8000多名青年提供服務，是舊金山僅有的幾家滿足低收入、高需求和處於危險中的亞太裔、西裔和非裔青年等弱勢人群需求的機構之一。服務內容包括，學術和大學諮詢、工作安置和就業培訓、藥物濫用和暴力預防教育、危機干預和調解、領導力發展以及技術和電腦培訓。