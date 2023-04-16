我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

「繽FUN天后」金山華埠春日節 熱鬧登場

記者劉先進 ／舊金山報導
市長布里德（右三），市議長佩斯金（左四），社區青年中心執行總監溫靜婷（右二），華埠商人協會主席李雷綺華（右一），舊金山經濟勞動力發展辦公室資深項目經理陳嘉霖（左二），項目經理方瀅（左三）等出席活動。 （記者劉先進攝影）
市長布里德（右三），市議長佩斯金（左四），社區青年中心執行總監溫靜婷（右二），華埠商人協會主席李雷綺華（右一），舊金山經濟勞動力發展辦公室資深項目經理陳嘉霖（左二），項目經理方瀅（左三）等出席活動。 （記者劉先進攝影）

舊金山社區青年中心（CYC）主辦的「春滿華埠繽FUN天后」春日節活動（Chinatown Springtime Festival）15日在天后廟街（Waverly Pl）舉行。

本次活動由舊金山經濟勞動力發展辦公室／投資鄰里協會贊助，LionDanceMe和華埠商人協會協辦。市長布里德，市議長佩斯金，社區青年中心執行總監溫靜婷（Sarah Wan），華埠商人協會主席李雷綺華，舊金山經濟勞動力發展辦公室資深項目經理陳嘉霖（Francis Chan），項目經理方瀅（Kitty Fong）等出席活動。

布里德：開心大家齊聚一堂

布里德表示，陽光燦爛、風景如畫，很開心社區家庭、孩子聚集一堂，享受活動盛況。最近科企高管鮑勃·李（Bob Lee）被謀殺的案件，引起全國關注舊金山治安。布里德說，像任何大城市一樣，舊金山面臨犯罪事件的挑戰，但她很高興警局在鮑勃·李案件中所做的努力。在舊金山，兇殺案破案率為92%，全國平均水準是60%。「這明確發出訊息，如果你在舊金山越界作案，將被追究責任。今天在這裡的人們清楚地表明，他們熱愛這個城市，在舊金山玩得很開心。因此，我們想把重點放在所有積極的事情上，上個周末和這周末一樣，街道上擠滿人，人們享受舊金山櫻花節或華埠的活動，而這些都是我們需要推廣的形象。」

市長布里德在現場發放小禮物。（記者劉先進／攝影）
市長布里德在現場發放小禮物。（記者劉先進／攝影）

今年的春日節舉行為兒童和青少年融入春天主題的活動。在彩蛋區有五顏六色的彩蛋鋪開，以舉辦尋彩蛋活動。當地藝術家Marina Wang，在Willie Woo Woo Wong遊樂場會所內教孩子們如何製作春天的拼貼畫。現場還有編織兔子、花朵和小雞氣球，寵物園也為所有年齡段的動物愛好者開放。此外，現場還有自己動手製作藝術和手工藝品、照相館、尋寶遊戲和狂歡遊戲等活動。

不少孩子在現場參與尋彩蛋活動。（記者劉先進／攝影）
不少孩子在現場參與尋彩蛋活動。（記者劉先進／攝影）

灣區最出名的體育迷亞歷克斯大帝（一只大型、體重32磅的佛蘭德斯兔子）當天亮相。參加者可以前往白蘭站Rose Pak站，領取禮品籃（必須完成尋寶遊戲）。21家華埠餐館和商家周末參加特別折扣活動。

市議員佩斯金：展現社區精神

代表華埠的市議員佩斯金說，一年一度的華埠春日節標誌著華埠季節的開始，居民、移民擁有的企業和當地的非營利組織走到一起，展現社區精神。感謝社區青年中心對這一年度活動的持續協調，打造本地傳統。陳嘉霖說，投資鄰里項目很高興與社區青年中心合作，提振華埠。這個年度活動吸引了來自灣區各地的遊客，並促進當地居民出來支持小企業，推動社區發展。溫靜婷說，很開心能在華埠中心地帶延續春日活動的傳統，給家庭帶來了許多歡樂，天后廟成了一個春天仙境。

舊金山社區青年中心主辦的「春滿華埠繽FUN天后」春日節活動15日舉行。（記者劉先...
舊金山社區青年中心主辦的「春滿華埠繽FUN天后」春日節活動15日舉行。（記者劉先進／攝影）

社區青年中心的聲明說，53年來，該中心為舊金山的青少年提供歸屬感。中心每年為8000多名青年提供服務，是舊金山僅有的幾家滿足低收入、高需求和處於危險中的亞太裔、西裔和非裔青年等弱勢人群需求的機構之一。服務內容包括，學術和大學諮詢、工作安置和就業培訓、藥物濫用和暴力預防教育、危機干預和調解、領導力發展以及技術和電腦培訓。

舊金山 華埠 投資

上一則

美中半導體熱戰 矽谷業界華人：不分陸台 互幫互助

延伸閱讀

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足
海灣金銀島 增建戒毒康復中心

海灣金銀島 增建戒毒康復中心
布里德宣布規畫金山「海灣之家」 5年減少5成無家者

布里德宣布規畫金山「海灣之家」 5年減少5成無家者
癮君子康復中心 擴建到北加金銀島

癮君子康復中心 擴建到北加金銀島
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12
60多歲的華裔袁女士，參加房東們要求取消屋崙市暫停驅逐令的集會。（記者張曼琳／攝影）

華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

2023-04-12 14:08
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製