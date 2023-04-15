公路槍擊女童致死案 3黑幫落網

5歲女孩埃利亞納，與家人行駛在公路上不幸被流彈擊中奪命。 （電視新聞截圖）

據阿拉米達縣地方檢察官 辦公室稱，上周末發生在佛利蒙880州際公路上導致一名5歲女孩死亡的槍擊案，三名嫌犯周五（14日）落網，三人是幫派 成員，被指控犯有謀殺罪。

880公路槍擊案致女童死亡的三幫派成員，被控謀殺罪。 （電視新聞截圖）

周六（8日）下午6點40分左右，5歲女孩埃利亞納（Eliyanah Crisostomo）和她的家人在880公路上向南行駛當中，飛來的流彈擊中他們的汽車 ，埃利亞納被擊中打死。

三名嫌犯分別為Humberto Anaya、Kristo Ayala Valderrama和Emmanuel Sarango，他們分別被指控犯有一項謀殺罪，及七項向有人使用的車輛開槍的罪行。

根據阿拉米達縣地區檢察官辦公室的說法，這三名男子是佛利蒙Sureño幫派的成員，他們誤認埃利亞納乘坐的汽車是一個敵對幫派的車輛，這些人在向車內開槍前還閃了閃幫派標誌。

調查人員說，這些人還與15分鐘前發生在佛利蒙大道的另一起槍擊案有關。三名嫌疑人最終在聖他克魯茲被捕。

埃利亞納的家人代表周五告訴NBC灣區，他們希望為埃利亞納伸張正義。本來，他們是要為女兒慶祝生日，但不幸的是他們現在要準備她的葬禮。