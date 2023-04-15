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嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

記者李怡 / 舊金山報導
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

Cash App創始人鮑勃·李 (Bob Lee)在舊金山最富裕街區被刺三刀身亡震驚全城，引發舊金山市民對於城市治安的恐慌。嫌犯已經落網，而根據14日舊金山法庭有關刺殺嫌疑人莫梅尼 (Nima Momeni) 的文件紀錄顯示，這起刺殺案是有針對性的，是在鮑勃·李與嫌犯科技企業家莫梅尼發生激烈爭吵之後發生的，起因可能是因為李與莫梅尼妹妹的關係。

根據法庭文件顯示，犯罪的展開和具體情況如下：4月3日下午3時30分，鮑勃·李的一位朋友為目擊者 ，在法庭文件中被稱為「證人 1」，到舊金山Mission Street 1500街區的一間公寓會見一群人，其中包括鮑勃·李和嫌犯Momeni的妹妹依亞娜（Elyassnia）。目擊者到達時，這群人正在喝酒。這期間無意中，聽到鮑勃·李和莫梅尼之間關於依亞娜是否吸毒，以及和與李有無不當關係等發生爭論。

在警方獲得的視頻中，凌晨2時30分，莫梅尼拿著菜刀向鮑勃·李刺去，在他的臀部和胸部連刺三刀，一處傷口穿透他的心臟，李搖搖晃晃地走下街區，留下一道血跡。莫梅尼從另一條路離開，在調查人員後來發現他在這把刀的地點附近的CalTrans圍欄前短暫停留。然後，莫梅尼開著寶馬車離去。凌晨2時34分，李撥打了911，對著電話尖叫「救命，有人刺傷了我。」

14日上午9時，莫梅尼出現在法庭上，身穿橙色圓領運動衫和橙色褲子。法官同意將他的第一次聽證會推遲到4月25日。法官裁定，在下一次提審之前，莫梅尼將繼續被關押在舊金山縣監獄。莫梅尼的辯護律師寶拉(Paula Canny)表示，她相信莫梅尼是無辜的，檢察官沒有令人信服的謀殺案證據。

43歲的死者鮑勃．李是Cash App創辦人，也是服務中小企業的金融平台Square公司前首席技術官。嫌犯莫梅尼也是科技人，他的LinkedIn個人資料顯示，他是一家名為Expand IT的公司的IT顧問/企業家。

舊金山地檢處之前表示，儘管已經提出逮捕和指控，但案件仍然調查中，任何有相關信息和線索的民眾，都歡迎撥打舊金山警察局 (SFPD) 熱線電話：1-415-575-4444 或將提示發送至 TIP411，以 SFPD 開頭， 可以匿名舉報。

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