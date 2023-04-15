我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

取消租戶驅逐禁令 屋崙再提議案 18日審議

編譯組／屋崙14日電
屋崙將審議新租戶保護措施，逐步取消驅逐禁令。（美聯社）
屋崙將審議新租戶保護措施，逐步取消驅逐禁令。（美聯社）

屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）和市議會副主席卡布（Dan Kalb），周五（14日）公布了一項修訂後的立法，要求以負責任的方式逐步取消COVID-19時期的租戶驅逐禁令。市議會將於2023年4月18日下午審議該提案。

2020年，為了應對COVID-19疫情，市議會成員撰寫並通過了住宅暫停驅逐令（residential eviction moratorium），以促進住房穩定，防止COVID-19的傳播，並避免不必要的流離失所和無家可歸現象的增加。該暫停驅逐令成為加州最強有力的禁令之一，幫助屋崙居民應對住房及遏製COVID-19傳播的挑戰。

周五擬議的條例，將建立一個結束該暫停驅逐令的階段表，以便進行外聯、教育和轉介服務，為租戶和業主提供時間，來適應這一法律變化。

目前仍然有效的屋崙住宅暫停驅逐令，適用於「屋崙市正當理由驅逐條例措施EE」（Oakland Just Cause for Eviction Ordinance, Measure EE）所涵蓋的所有房產，其主要的豁免情況為：房東與租戶同住一個單元，並共享浴室或廚房；房產是在過去10年內建成的。

目前的驅逐原因為：租戶在房產內造成隨時的健康／安全威脅；或房東將該單元從租賃市場上撤下至少已10年。對逾期費用的規定為：除非有相反的租賃條款，否則不收取未付租金的拖欠金。目前的租金限制（暫停加租）為： 對於租金管制的房產，房東可以提高租金，但不能超過3%的上限、不允許轉手加價或銀行轉賬。目前暫停令的結束日期，為市議會結束屋崙COVID-19緊急狀態之時。

擬議的暫停驅逐令結束時間，為從現在到2023年7月14日。目前驅逐禁令仍然有效。2023年7月15日，驅逐禁令和拖欠金禁令結束，2024年7月1日之後，除3%的上限將繼續之外，其他規定均取消。

以下為新增加的永久租戶保護措施： 對於2020年3月9日至2023年7月14日期間，累積拖欠租金而導致驅逐，如果租金是由於COVID-19疫情造成的經濟困難而未支付，租戶將有辯護權；為以違約為由驅逐租戶，房東必須證明租戶違反一項曾以書面形式接受的條款。租戶不能因欠下少於一個月的聯邦住房及城市發展部（HUD）公平市場租金而被逐出。同時要符合州法律的入住限制。

租金 屋崙 房東

上一則

海灣金銀島 增建戒毒康復中心

下一則

報稅節稅6大謠言 國稅局澄清

延伸閱讀

屋崙房客不交租 勵琪提出時間表：最快5月或被驅逐

屋崙房客不交租 勵琪提出時間表：最快5月或被驅逐
下週二屋崙市議會將繼續討論驅逐令決議

下週二屋崙市議會將繼續討論驅逐令決議
勵琪提出恢復驅逐令時間表：最快5月不交租金或被驅逐

勵琪提出恢復驅逐令時間表：最快5月不交租金或被驅逐
房東再集會 促屋崙取消暫停驅逐令 90歲華裔長者在場發聲

房東再集會 促屋崙取消暫停驅逐令 90歲華裔長者在場發聲
APEN為租客權益發聲 支持為驅逐令提供緩衝期

APEN為租客權益發聲 支持為驅逐令提供緩衝期

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

2023-04-07 21:08
10屆自由車世界及全美冠軍鮑伊斯4日在舊金山普里席狄歐國家公園騎車時遭遇車禍。（取材自facebook.com/ejboyes）

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

2023-04-08 08:11
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救