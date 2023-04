取消租戶驅逐禁令 屋崙再提議案 18日審議

屋崙將審議新租戶保護措施,逐步取消驅逐禁令。(美聯社)

屋崙 市議長勵琪(Nikki Fortunato Bas)和市議會副主席卡布(Dan Kalb),周五(14日)公布了一項修訂後的立法,要求以負責任的方式逐步取消COVID-19時期的租戶驅逐禁令。市議會將於2023年4月18日下午審議該提案。

2020年,為了應對COVID-19疫情,市議會成員撰寫並通過了住宅暫停驅逐令(residential eviction moratorium),以促進住房穩定,防止COVID-19的傳播,並避免不必要的流離失所和無家可歸現象的增加。該暫停驅逐令成為加州最強有力的禁令之一,幫助屋崙居民應對住房及遏製COVID-19傳播的挑戰。

周五擬議的條例,將建立一個結束該暫停驅逐令的階段表,以便進行外聯、教育和轉介服務,為租戶和業主提供時間,來適應這一法律變化。

目前仍然有效的屋崙住宅暫停驅逐令,適用於「屋崙市正當理由驅逐條例措施EE」(Oakland Just Cause for Eviction Ordinance, Measure EE)所涵蓋的所有房產,其主要的豁免情況為:房東 與租戶同住一個單元,並共享浴室或廚房;房產是在過去10年內建成的。

目前的驅逐原因為:租戶在房產內造成隨時的健康/安全威脅;或房東將該單元從租賃市場上撤下至少已10年。對逾期費用的規定為:除非有相反的租賃條款,否則不收取未付租金 的拖欠金。目前的租金限制(暫停加租)為: 對於租金管制的房產,房東可以提高租金,但不能超過3%的上限、不允許轉手加價或銀行轉賬。目前暫停令的結束日期,為市議會結束屋崙COVID-19緊急狀態之時。

擬議的暫停驅逐令結束時間,為從現在到2023年7月14日。目前驅逐禁令仍然有效。2023年7月15日,驅逐禁令和拖欠金禁令結束,2024年7月1日之後,除3%的上限將繼續之外,其他規定均取消。

以下為新增加的永久租戶保護措施: 對於2020年3月9日至2023年7月14日期間,累積拖欠租金而導致驅逐,如果租金是由於COVID-19疫情造成的經濟困難而未支付,租戶將有辯護權;為以違約為由驅逐租戶,房東必須證明租戶違反一項曾以書面形式接受的條款。租戶不能因欠下少於一個月的聯邦住房及城市發展部(HUD)公平市場租金而被逐出。同時要符合州法律的入住限制。