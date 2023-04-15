取消租戶驅逐禁令 屋崙再提議案 18日審議

屋崙將審議新租戶保護措施，逐步取消驅逐禁令。（美聯社）

屋崙 市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）和市議會副主席卡布（Dan Kalb），周五（14日）公布了一項修訂後的立法，要求以負責任的方式逐步取消COVID-19時期的租戶驅逐禁令。市議會將於2023年4月18日下午審議該提案。

2020年，為了應對COVID-19疫情，市議會成員撰寫並通過了住宅暫停驅逐令（residential eviction moratorium），以促進住房穩定，防止COVID-19的傳播，並避免不必要的流離失所和無家可歸現象的增加。該暫停驅逐令成為加州最強有力的禁令之一，幫助屋崙居民應對住房及遏製COVID-19傳播的挑戰。

周五擬議的條例，將建立一個結束該暫停驅逐令的階段表，以便進行外聯、教育和轉介服務，為租戶和業主提供時間，來適應這一法律變化。

目前仍然有效的屋崙住宅暫停驅逐令，適用於「屋崙市正當理由驅逐條例措施EE」（Oakland Just Cause for Eviction Ordinance, Measure EE）所涵蓋的所有房產，其主要的豁免情況為：房東 與租戶同住一個單元，並共享浴室或廚房；房產是在過去10年內建成的。

目前的驅逐原因為：租戶在房產內造成隨時的健康／安全威脅；或房東將該單元從租賃市場上撤下至少已10年。對逾期費用的規定為：除非有相反的租賃條款，否則不收取未付租金 的拖欠金。目前的租金限制（暫停加租）為： 對於租金管制的房產，房東可以提高租金，但不能超過3%的上限、不允許轉手加價或銀行轉賬。目前暫停令的結束日期，為市議會結束屋崙COVID-19緊急狀態之時。

擬議的暫停驅逐令結束時間，為從現在到2023年7月14日。目前驅逐禁令仍然有效。2023年7月15日，驅逐禁令和拖欠金禁令結束，2024年7月1日之後，除3%的上限將繼續之外，其他規定均取消。

以下為新增加的永久租戶保護措施： 對於2020年3月9日至2023年7月14日期間，累積拖欠租金而導致驅逐，如果租金是由於COVID-19疫情造成的經濟困難而未支付，租戶將有辯護權；為以違約為由驅逐租戶，房東必須證明租戶違反一項曾以書面形式接受的條款。租戶不能因欠下少於一個月的聯邦住房及城市發展部（HUD）公平市場租金而被逐出。同時要符合州法律的入住限制。