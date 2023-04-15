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海灣金銀島 增建戒毒康復中心

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山將在金銀島建設可容納70個床位的健康中心，服務遊民精神病患。（舊金山市府網站）
舊金山將在金銀島建設可容納70個床位的健康中心，服務遊民精神病患。（舊金山市府網站）

舊金山市長布里德和市公共衛生局（SFDPH）14日宣布，在金銀島（Treasure Island）開設可容納70個床位的健康中心，為有精神健康和毒品濫用問題的人，提供治療後的康復護理。

布里德表示，這一健康中心將用於重大精神治療後的後續康復護理，這一計畫也是為解決舊金山街頭遊民及精神疾患措施的一部分。

目前在舊金山已經有2200張精神疾患健康恢復床位，新增的70個床位，是舊金山公共衛生部為治療精神健康和毒品濫用患者承諾的一部分。在過去兩年，全市共新增250張同樣的護理床位。

新增的這70張床位，同時也提供精神和毒品濫用患者在結束治療後，長達兩年的過渡性康復住房，做為生活和找到工作的過度。

包括金銀島在內的第六區市議員麥德誠表示，毒癮者在戒毒過程中的確需要一個穩定和支持性住所；他非常支持這一個健康床位計畫，這些床位將在住院治療與社區之間架起一座橋梁，讓需要的人可以獲得恢復日常生活所需要的支持。他說，為解決舊金山現在的街頭危機，人們需要這樣的服務。

有關舊金山擴大行為健康床位的最新訊息，可以直接查詢網路：https://sf.gov/residential-care-and-treatment。

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