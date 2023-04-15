布里德宣布規畫金山「海灣之家」 5年減少5成無家者

「海灣之家計畫」在五年內將3萬無家者搬進住房，並將全市無家者減少50%。（市長辦供圖）

舊金山 市長布里德與市府遊民 支持性住房部門 (HSH) 14日宣布一項五年戰略規畫「海灣之家計畫」（Home by the Bay），預計在五年內讓3萬無家者搬進住房，並將全市無家者減少50%。此計畫是在舊金山過去幾年持續增加無家者庇護所和住房的基礎上提出的。

「海灣之家計畫」秉持公平和住房公正、質量和創新的原則，目標是顯著持久地減少舊金山的無家可歸者。計畫將於2023年7月正式開始實施，首先是要增加無家者獲得永久性住房的人數。

布里德表示，為繼續在解決舊金山的無家者問題上取得進展，「我們需要採取大膽的行動」，需要市府、公眾、非營利組織、私營部門的通力合作。「海灣之家計畫」的提出和實行，需要加強夥伴關係和問責制，「以確保我們的努力產生真正的效果，投資 能產生影響」。

無家可歸者和支持性住房部執行主任希琳 (Shireen McSpadden) 表示，舊金山市致力在社區實現種族和住房正義，以便每個人都能獲得住房支持，以及發展所需要的機會。海灣之家計畫強調的是，作為一個城市，我們必須迅速果斷地行動，幫助成千上萬沒有住房的成年人、青年和家庭。

海灣之家未來五年的具體規畫目標是，將無家可歸的人數減少50%；減少並最終消除無家可歸者中的種族不平等和差異；積極幫助至少3萬人從無家可歸到永久性住房；確保至少85%已結束無家可歸的人不會再次經歷同樣的情況；為至少1萬8000名面臨失去住房和無家可歸風險的人提供預防服務。

此計畫的實行，需要無家可歸者和支持性住房部根據地方、州和國家專家的意見制定計畫，並與數百名無家可歸者、居民、企業主、社區服務提供商和合作夥伴，以及包括舊金山公共部門在內的多個城市部門合作，如衛生局 (SFDPH)、舊金山公共服務局 (HSA) 和應急管理局 (DEM)等多個部門。

根據規定，計畫將定期評估進展情況，包括評估社區和利益相關者的教育、制定初步年度實施進度、制定詳細的績效衡量標準、顯示種族平等的相關數據等。